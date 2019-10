Incendiu în Sectorul 1 al Capitalei. Mai multe persoane au fost evacuate

Incendiul a izbucnit într-un apartament din strada Hatmanul Arbore, din Sectorul 1, parţial extins la un alt apartament şi pe faţada blocului, la aparatele de aer condiţionat.

Conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), șapte persoane au fost evacuate, iar o fată de 16 ani a fost transportată la spital. Din primele informații a rezultat că incendiul ar fi izbucnit la un apartament din strada Hatmanul Arbore, parţial extins la un alt apartament şi pe faţada blocului, la aparatele de aer condiţionat.

“Au fost evacuate şapte persoane, iar o femeie de 16 ani prezintă expunere la fum şi va fi transportată la spital. În continuare se verifică dacă mai sunt locatari în celelalte apartamente, este mult fum pe casa scării”, informează un comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, conform agerpres.ro.

Câteva sfaturi pentru prevenirea incendiilor

Stingător – fiecare casa trebuie sa aibă unul. Fie ca locuiesti la bloc sau casa, un stingator intr-o zona accesibila este esential. Locurile ideale pentru plasarea unui stingator sunt holurile, bucatariile, intrarile si garajele – acestea sunt cele mai vulnerabile zone, dar nu trebuie excluse dormitoarele si sufrageriile.

Nu supraîncarca prizele! Motivul numarul unu pentru declansarea incendiilor dintr-o scanteie il reprezinta numarul mare de stechere dintr-o priza. In momentul in care suprasoliciti o priza, un scurtcircuit are loc, iar acesta se poate transforma intr-un incendiu, din cauza unei singure scantei.

Daca încalzirea se face prin sobă, te sfatuim sa ai mare grija cu monoxidul de carbon. De asemenea, cosul de evacuare trebuie curatat si intretinut periodic, altfel risti infundarea lui si implicit raspandirea prin casa a fumului si funinginii.

Ai grijă la sursele de caldură! Rezistentele si aerotermele plasate in spatii neadecvate pot cauza daune foarte mari. Un calorifer portabil (rezistenta) plasat langa obiectele usor inflamabile poate cauza un incendiu ce se poate extinde. Pe langa asta, lumanarile reprezinta si ele un motiv al incendiilor. Asigura-te ca nu adormi cu lumanari aprinse in casa si ca nici nu le plasezi in zone in care ceva ar putea sa se aprinda rapid.