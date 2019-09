Probabil că mulți oameni deja au auzit de “lupul din Pipera” care te duce cu gândul la “Lupul de pe Wall-Street” sau la serialul “Billions”. Aceste filme sunt urmărite cu mare interes de cei care își doresc să atingă succesul în afaceri, să învețe câte ceva din experiența unor oameni care știu să facă bani, care știu să-și atingă scopul dorit și vor mereu să câștige în viață. În film, cei care au succes în afaceri sunt oameni cu bani, personaje care amintesc de cei care domină în prezent politica americană.

Informații de ultimă oră despre lupul din Pipera

În filmul “Billions” este vorba despre mogulul tranzacțiilor financiare Bobby Axelrod din New York, care era numit “Axe” și procurorul Chuck Rhoades, care descoperă practicile sale ilegale. În rolul lui Bobby Axelrod este Damian Lewis. Acesta are un rol negativ impresionant, el este miliardar, nu-i pasă decât de profitul lui, nu-l interesează dacă îi umilește pe ceilalți.

În film, adversarul său este Chuck Rhoades, care face tot posibilul să-l demaște pe “rechinul alb” de pe Wall Street. Acesta are talentul de a supăra toți mogulii și de a acționa chiar fără rușine, pentru a-i demasca pe cei care se cred că sunt mai presus de lege. În rolul procurorului Chuck Rhoades este actorul Paul Giamatti, care arată prin talentul său ambiția înnebunitoare a personajului interpretat de el. Lupta acerbă de orgolii dintre mogulul tranzacțiilor financiare Bobby Axelrod și procurorul Chuck Rhoades este aproape distrugătoare.

Serialul “Billions” merită urmărit pentru că îți prezintă o lecție de viață, aceea că informația contează, cunoașterea este importantă, instruirea te ajută să ai un business de succes. Pe această idee se bazează și “lupul din Pipera” care oferă oamenilor șansa de a face cursuri de tranzacționare la Bursă, prin care ei să învețe totul despre secretele realizării unor investiții cât mai profitabile pe această piață.

Fondatorul BETRA și Be Trader Academy România este Ciprian Ciceu , numit și “lupul din Pipera”. Acest antreprenor a locuit mulți ani în Belgia, este pasionat de trading și investițiile la bursă. Are experiență în antreprenoriat, management, analiză financiară, planificarea și dezvoltarea afacerilor noi, gestionarea riscurilor, inginerie software, analiza deciziilor, tranzacții la bursă.

Cei care vor să ajungă investitori, oameni de afaceri și comercianți de succes, să obțină venituri pasive din tranzacționare, ar trebui să-și dedice timpul studiului, să urmeze cursurile de tranzacționare ale academiei din România, care are sediul BeTrader Academy din Pipera. Aceste cursuri sunt foarte bune, profesionale, complete, detaliate, includ strategii de trading eficiente și metode de tranzacționate noi OPTIONS și FUTURE.

Cu ajutorul metodelor inovative de realizare a tranzacțiilor la Bursă, cursanții vor afla toate secretele pieței bursei și vor exploata fundamentele ei, printr-o abordare teoretică și practică. Vor dobândi abilități foarte bune de tranzacționare, informații utile, cunoștințe speciale în domeniu, vor învăța cum să evite riscurile de a-și risipi banii, cum pot analiza psihologia pieței și evita capcanele în care pot fi prinși anumiți traderi. Cursurile au rolul de a prezenta informații teoretice, iar apoi de a le consolida prin aplicații practice puse la dispoziție de trainer.

Ei vor putea experimenta ce au învățat, prin realizarea unor tranzacții pe conturi DEMO, cu metodele OPTIONS și FUTURES pe contul academiei (de 4.000.000€) și CRYPTO pe conturi reale (de 1.000.000€).

La finalul cursurilor, academia acordă tuturor cursanților câte o diplomă acreditată VTCT LEVEL 5, care corespunde cu 120 de credite (2 ani universitari). Aceste cursuri de tranzacționare la Bursă sunt realizate la cele mai înalte standarde internaționale. Merită studiate!

Academia are planuri mari în acest an, își lansează propria criptomonedă numită BETRA COIN și platforma exchange de criptomonede. Betra Coin are o utilitate avantajoasă, oferă reduceri de 75% la taxa de tranzacționare pe platforma de exchange de criptomonede pe care o va lansa în viitor.

Despre Betra Coin s-a spus că este o monedă de tip ERC20, bazată pe sistemul Ethereum, care are la bază o tehnologie deja populară, numită Blockchain. Acesta ține evidența tuturor tranzacțiilor făcute într-o anume rețea. Se preconizează că în următorii 3 ani, piața acestei tehnologii poate atinge 2 miliarde de dolari.

BETRA COIN este o criptomonedă bazată pe un Blockchain descentralizat. Toți utilizatorii vor avea avantajul anonimatului și în ceea ce privește tranzacțiile făcute. Răsfoind site-ul de prezentare și Whitepaper-ul veți puteți afla mai multe despre criptomoneda Betra, pentru a vă convinge de avantajele achiziționării înainte ca prețul să crească, cum este anticipat.