John Lithgow va juca în serialul Harry Potter! Ce rol va avea îndrăgitul actor

Harry Potter urmează să devină serial TV și fiecare sezon va spune povestea cuprinsă în cele șapte volume ale îndrăgitei serii de romane. Actorul John Lithgow este în negocieri serioase pentru obținerea unui rol principal.

Ideea producerii unui serial TV bazat pe cărțile din seria Harry Potter a început să fie vehiculată încă din 2019, însă nimic nu s-a concretizat. După mai mulți ani de discuții și negocieri, echipa de producție, din care face parte și scriitoarea J.K. Rowling, este pregătită să numească primul actor care va juca în noul proiect.

John Lithgow, în vârstă de 79 de ani, este în negocieri avansate pentru rolul lui Dumbledore. Dublu nominalizat la Oscar pentru rolurile interpretate în filmele The World According to Garp și Terms of Endearment, actorul american este încântat să preia mantia de vrăjitor și mentor al tânărului Harry Potter.

Dacă va fi confirmat, Lithgow va călca pe urmele lui Richard Harris și Michael Gambon, care l-au jucat pe Albus Dumbledore în filmele Harry Potter, relatează BBC. Având în vedere că serialul este programat să se întindă pe un deceniu, ar putea fi unul dintre ultimele roluri interpretate de veteranul cinematografiei americane.

Distribuția pentru serialul Harry Potter nu a fost stabilită

Filmările la Harry Potter urmează să înceapă în vară, însă distribuția nu a fost încă aleasă, deși nume sonore sunt speculate să apară în noul serial. Niciun actor nu a fost încă confirmat oficial, deoarece atât autoarea J.K. Rowling, cât și echipa de producție, vor o adaptare fidelă a cărților.

„Apreciem interesul pentru noul serial, fiind vorba de o lucrare legendară a literaturii moderne. Vrem să facem o selecție minuțioasă, astfel încât actorii să fie copiile fidele ale personajelor. Vom confirma pe măsură ce finalizăm ofertele”, au declarat producătorii.

Lithgow are talentul necesar pentru a face un succes din rolul lui Dumbledore, însă rămâne de văzut dacă va reuși să reziste până la final, având în vedere că va fi aproape de 90 de ani raportat la durata pe care sunt programate să se desfășoare filmările.

