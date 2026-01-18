Acasă » Știri » Julia Roberts ar refuza rolul care a făcut-o celebră! De ce spune îndrăgita actriță că nu ar mai juca în filmul Pretty Woman?

De: Diana Cernea 18/01/2026 | 22:10
La 35 de ani de la premiera filmului care i-a schimbat cariera, Julia Roberts recunoaște că perspectiva ei asupra poveștii din Pretty Woman este cu totul alta și că rolul lui Vivian nu mai este unul pe care l-ar putea accepta astăzi.

„Nu mai pot juca inocența de atunci”

La mai bine de trei decenii de la lansarea comediei romantice devenite cult, Julia Roberts spune deschis că nu s-ar mai regăsi în personajul care a consacrat-o. „O, imposibil”, a declarat actrița într-un interviu recent, explicând că experiența și anii acumulați îi fac imposibilă interpretarea unui personaj atât de „inocent”. „Nu vorbesc despre o încărcătură negativă, ci despre tot ce înveți, despre tot ce aduni în timp. Ar fi imposibil să joci pe cineva cu adevărat naiv. E amuzant să spui asta despre o prostituată, dar cred că Vivian avea o anumită inocență. Probabil ținea pur și simplu de faptul că eram tânără.” Potrivit revistei Vanity Fair, actrița a reflectat asupra felului în care vârsta și schimbările culturale modifică inevitabil relația unui artist cu propriile sale roluri din trecut.

În filmul Pretty Woman (1990), regizat de Garry Marshall, Julia Roberts o interpretează pe Vivian, o lucrătoare sexuală angajată ca escortă de Edward, un om de afaceri bogat interpretat de Richard Gere. Relația lor se transformă într-o poveste de dragoste adesea comparată cu basmul Cenușăresei — o versiune modernă care, privită azi, ridică numeroase semne de întrebare. Filmul a fost un succes uriaș de box-office și a transformat-o pe Roberts, pe atunci în vârstă de doar 22 de ani, într-o vedetă internațională. Rolul i-a adus un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță într-o comedie și o nominalizare la Oscar.

„Timpurile se schimbă, oamenii se schimbă”

Dincolo de distanța personală față de personaj, Julia Roberts recunoaște că mesajul filmului a îmbătrânit destul de problematic, pe fondul transformărilor culturale. „Gândiți-vă la filmele și piesele de teatru din anii ’20, ’30 sau ’40. Dacă le-ai vedea astăzi, te-ai întreba: «Cum puteau oamenii să spună sau să facă asemenea lucruri?»”, a spus actrița, amintind inclusiv de celebrul “Pe aripile vântului”. „Alegerile pe care le facem ca artiști, ca spectatori și ca oameni care iubesc poveștile contează. Da, timpurile se schimbă, oamenii se schimbă, ideile se schimbă.”

Declarațiile ei vin în continuarea unei poziții exprimate și în 2023, când Roberts răspundea criticilor legate de elementele misogine din scenariul filmului. Atunci, actrița sublinia că multe producții vechi, privite din prezent, spun mai multe despre epoca în care au fost realizate decât despre valorile de azi. Chiar și Richard Gere a recunoscut, într-un interviu mai vechi, că filmul lăsa impresia greșită că bărbați precum personajul său erau „cu adevărat admirabili” — o perspectivă față de care publicul este, în prezent, mult mai sceptic.

×