Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu, inseparabili chiar și la salon. Soțul nu o scapă nicio clipă din ochi pe moștenitoarea Dedeman

Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu par să trăiască încă în bula aceea dulce de după „da”-ul rostit pe malul Lacului Garda. Iar dacă cineva mai avea dubii că „Prințesa Dedeman” nu face niciun pas fără soțul ei aproape, imaginile surprinse de CANCAN.RO spun totul! Discret, atent și mereu cu ochii pe ea, partenerul ei de viață a însoțit-o din nou la salon, exact așa cum făcea și înaintea nunții lor spectaculoase din Italia.

Fiica lui Dragoș Pavăl, unul dintre cei doi frați care au construit imperiul Dedeman, păstrează aceeași estetică sofisticată care a consacrat-o deja, iar stilul old money i se potrivește de minune. Karina a mizat pe nuanțe pământii de bej și maro, impecabil coordonate, accesorizate cu o curea Louis Vuitton camel și o geantă Chanel care au completat perfect apariția. Lux discret, am putea spune, care nu țipă de la o poștă. În contrast, Dragoș Iamandoiu a ales o ținută relaxată, tricou negru simplu, jeanși și sneakers. A mers câțiva pași în spatele soției lui și nu și-a desprins privirea de la ea până la intrarea în salon.

De altfel, cei doi au construit imaginea unui cuplu extrem de unit încă dinaintea nunții lor fabuloase de anul trecut, eveniment care a ridicat standardele în materie de opulență. Ziua cea mare a avut loc pe Isola del Garda, una dintre cele mai spectaculoase locații private din Italia, iar închirierea insulei a costat în jur de 100.000 de euro, iar noi am avut imagini în exclusivitate (VEZI AICI IMAGINI ȘI DETALII).

Dragoș Iamandoiu nu o scapă nicio secundă din ochi pe moștenitoarea Dedeman

Ca să facem o scurtă recapiturale a acelui eveniment, va reamintim că invitații au fost transportați cu vaporul către decorul desprins din filmele italienești, iar petrecerea a fost construită milimetric, aproape ca un proiect de business al familiei Pavăl. După dansul mirilor, atmosfera s-a transformat într-un adevărat spectacol! Șampanie fină, shoturi de Martini Fiero, muzică live și un show susținut de Loredana Groza, care a ridicat invitații în picioare.

Iar detaliul care spune poate cel mai mult despre relația lor? Chiar înainte de marele eveniment, Dragoș Iamandoiu a mers cu moștenitoarea Dedeman la salon pentru ultimele retușuri. Exact cum face și acum. A condus-o până la intrarea în salon, pentru a se asigura că e totul în ordine. Semn că nu doar că îi este partener, ci și companion permanent. Frumos!

Povestea lor începe, de fapt, cu mulți ani înainte de nunta de pe Lacul Garda. Primele imagini cu cei doi au apărut încă din 2015, la Londra, pe vremea când amândoi studiau acolo. El a urmat Dreptul și a construit ulterior o carieră solidă în avocatură. Ea a studiat la Queen Mary University of London, apoi și-a continuat pregătirea academică la University of Cambridge. Karina Pavăl nu este doar moștenitoarea unui imperiu de miliarde, ci și o prezență activă în businessul familiei, deoarerce „Prințesa Dedeman” are un rol important în cadrul Pavăl Holding.

În orice caz, Karina și Dragoș par să joace perfect rolul cuplului de power players ai generației lor, iar aparițiilor lor, deși sunt rare, demonstrează de fiecare dată că eleganța nu trebuie să fie stridentă.

