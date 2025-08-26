Kate Middleton, așa cum nu ai mai văzut-o! Ce s-a întâmplat cu părul ei

Prințesa de Wales a apărut cu o schimbare majoră de lookâ, iar fanii nu aveau cum să nu o remarce pe frumoasa soție a Prințului William. Aceasta a apărut în public alături de familia ei, dar Kate a reușit să atragă singură toate privirile!

După ce și-a revenit din tratamentul administrat pentru cancer, Kate a revenit gradual la atribuțiile regale. Prințesa s-a bucurat de toată atenția publicului la slujba de duminică, acolo unde a atras toate privirile, relatează Eonline.

Viitoarea Regină a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a radiat de bucurie, alături de soț și cei trei copii ai cuplului. Fanii au apreciat eleganța care deborda sub zâmbetul mistic afișat de Kate.

Kate Middleton, cu părul blond

Potrivit apropiaților, schimbarea de look marchează o nouă etapă în viața lui Kate. Internauții s-au grăbit chiar să o complimenteze.

„În fiecare vară, părul Prințesei de Wales pare mai deschis la culoare din cauza soarelui”. „Kate face întrecere acum cu soarele să vadă cine strălucește mai tare”. „Schimbarea nu este doar simbolică, este o renaștere din propria cenușă, precum pasărea Phoenix”.

Din cadrul evenimentului tradițional au lipsit Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle. Deși la nivel declarativ tensiunile între Harry și restul familiei s-au mai domolit, în realitate nu poate avansa în discuțiile cu tatăl său, Regele Charles al III-lea.

Părintele îi reproșează fiului faptul că a decis să se retragă din atribuțiile regale atunci când regretata sa bunică, Regina Elisabeta a II-a, avea cea mai mare nevoie de nepotul său în preajmă. Din această cauză, Charles nu îl poate ierta pe Harry.

Mai mult, cu toate că Ducele de Sussex reclamă lipsa pazei regale în timpul vizitelor, pe motiv de insecuritate, regele nu a uitat cum a fost ironizat în cartea autobiografică a lui Harry, „Rezerva” (Spare).

