L-am filmat la pariuri pe ”Prințul” lui Gigi Becali!

Înaintea partidei Rudar-FCSB, Adrian Cristea, fostul jucător al roș-albaștrilor, a intrat într-o casă de pariuri pentru a-și încerce norocul. Îmbrăcat la patru ace, "Prințul" lui Gigi Becali a așteptat, răbdător, ca operatoarea să-i introducă biletul în baza de date, după care a părăsit, încrezător, sala. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Adrian Cristea a dispărut din peisajul fotbalistic. După despărțirea de Concordia Chiajna, nicio echipă nu s-a interesat de serviciile sale, astfel că, în clipa de față, nu are un angajament clar. Fără un salariu fix, "Prințul" pare să se concentreze pe pariurile sportive.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe Adi Cristea la o casă de pariuri din Capitală. Îmbrăcat elegant, așa cum, de altfel, ne-a obișnuit de-a lungul timpului, Adrian Cristea și-a completat, cu răbdare, un bilet și s-a dus la operator să-l înregistreze. A pariat 30 de lei pe mai multe evenimente, majoritatea din fotbal, sport pe care, normal, îl stăpânește.

Fostul mijlocaș al FCSB-ului s-a uitat atent în monitor în timp ce angajata casei de pariuri îi introducea în baza de date biletul. S-a temut probabil ca nu cumva tânăra să greșească vreun cod. În tot acest timp, și-a ținut ochelarii de soare în gură, semn că emoțiile îl apăsau. Într-un final, ”Prințul” a părăsit casa de pariuri super-încrezător că a mizat pe partidele care să-i rotunjească veniturile.

Adrian Cristea a intrat în casa de pariuri cu doar câteva ore înainte de debutul FCSB-ului în acest sezon de Liga Europa. Cu siguranță, și-ar fi dorit și el să fie în Slovenia, însă cariera sa a luat-o pe o pantă descedentă și acum îi este dificil să găsească o echipă cu pretenții. Astfel că, în clipa de față, singura legătură a "Prințului" cu fotbalul o reprezintă pariurile sportive. Trist, dar adevărat!

Cămătarii i-ar fi luat mașina!

Adrian Cristea nu are prea mare noroc pe plan financiar. În urmă cu un an, "Prințul" ar fi "spart" nu mai puțin de 120.000 de euro și ar fi rămas lefter, iar cămătarii i-ar fi luat până și mașina. În plus, singurul apartament pe care îl deținea a fost pus sub sechestru de bancă, pentru neplată.

”Eu am cheltuit banii pentru că m-am bucurat şi de viaţă, şi de fotbal. Banii vin şi se duc. Trebuie să circule! Dar important e să fii puţin mai chibzuit. Acum, la vârsta pe care o am, dacă ar fi să-mi rezum viaţa într-o propoziţie aş spune că am jucat şi fotbal şi am dat tot ce am avut mai bun din mine şi încă pot să dau, dar mi-am trăit şi viaţa la intensitate maximă!”, declara recent Adrian Cristea.

