Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București

Dacă visezi la o viață mai liniștită, la aer curat și la propriul colț de natură, există o localitate din România unde poți cumpăra o fermă complet funcțională cu doar 50.000 de euro.

Proprietatea se află în zona Dâmbu, la aproximativ o oră de mers cu mașina din București, și oferă tot ce ai nevoie pentru a începe rapid o mică afacere agricolă sau pentru a te retrage într-un spațiu verde, departe de agitația urbană.

Localitatea în care poți cumpăra o fermă cu doar 50.000 de euro

Ferma este amplasată pe un teren extravilan generos, de 4.000 de metri pătrați, perfect pentru creșterea păsărilor sau extinderea activităților agricole. Pe teren se află un saivan pentru păsări, construit astfel încât să ofere protecție și condiții optime pentru creșterea animalelor.

Totodată, proprietatea include și un spațiu de locuit de 40 mp, ideal pentru cine își dorește să petreacă timp la fermă sau chiar să locuiască permanent acolo. Acesta este compartimentat inteligent: zonă de relaxare, bucătărie și baie complet funcțională.

La exterior, proprietatea dispune de o terasă de 24 mp, perfectă pentru momente de odihnă sau pentru amenajarea unui spațiu de lucru în aer liber. De asemnea, există și o platformă betonată destinată depozitării, precum și un container metalic, util pentru unelte, furaje sau echipamente.

Ferma se află la o oră de București

Unul dintre marile avantaje ale fermei este faptul că este complet utilată. Proprietatea beneficiază de energie electrică, panouri fotovoltaice, apă, fosă septică și sistem de supraveghere video, ceea ce o face autonomă și ușor de administrat.

Pentru cei care caută o investiție sigură, o relocare la țară sau un proiect agricol la început de drum, această fermă reprezintă o oportunitate rară.

Apariţia acestor tipuri de proprietăți este rar întâlnită pe piaţa de vânzări. Această fermă din zona Dâmbu poate reprezenta o afacere atractivă pentru cei care vor să îmbine liniștea rurală cu accesul rapid către capitală.

