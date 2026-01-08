Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București

Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București

De: David Ioan 08/01/2026 | 18:57
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București. Foto: Olx

Dacă visezi la o viață mai liniștită, la aer curat și la propriul colț de natură, există o localitate din România unde poți cumpăra o fermă complet funcțională cu doar 50.000 de euro.

Proprietatea se află în zona Dâmbu, la aproximativ o oră de mers cu mașina din București, și oferă tot ce ai nevoie pentru a începe rapid o mică afacere agricolă sau pentru a te retrage într-un spațiu verde, departe de agitația urbană.

Localitatea în care poți cumpăra o fermă cu doar 50.000 de euro

Ferma este amplasată pe un teren extravilan generos, de 4.000 de metri pătrați, perfect pentru creșterea păsărilor sau extinderea activităților agricole. Pe teren se află un saivan pentru păsări, construit astfel încât să ofere protecție și condiții optime pentru creșterea animalelor.

Ferma situată la doar o oră de Bucureşti care se vinde cu doar 50.000 de euro. Foto: Olx

Totodată, proprietatea include și un spațiu de locuit de 40 mp, ideal pentru cine își dorește să petreacă timp la fermă sau chiar să locuiască permanent acolo. Acesta este compartimentat inteligent: zonă de relaxare, bucătărie și baie complet funcțională.

La exterior, proprietatea dispune de o terasă de 24 mp, perfectă pentru momente de odihnă sau pentru amenajarea unui spațiu de lucru în aer liber. De asemnea, există și o platformă betonată destinată depozitării, precum și un container metalic, util pentru unelte, furaje sau echipamente.

Ferma se află la o oră de București

Unul dintre marile avantaje ale fermei este faptul că este complet utilată. Proprietatea beneficiază de energie electrică, panouri fotovoltaice, apă, fosă septică și sistem de supraveghere video, ceea ce o face autonomă și ușor de administrat.

Pentru cei care caută o investiție sigură, o relocare la țară sau un proiect agricol la început de drum, această fermă reprezintă o oportunitate rară.

Apariţia acestor tipuri de proprietăți este rar întâlnită pe piaţa de vânzări. Această fermă din zona Dâmbu poate reprezenta o afacere atractivă pentru cei care vor să îmbine liniștea rurală cu accesul rapid către capitală.

CITEŞTE ŞI: Cea mai ieftină garsonieră din București costă 17.000€. Cum arată și în ce sector este

Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Știri
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro
Știri
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt…
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când...
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Gandul.ro
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump,...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik...
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme
Digi24
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot provoca un dezastru
go4it.ro
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot...
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Gandul.ro
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii ...
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, ...
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, prea hot în plină iarnă
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere
Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău
Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău
Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani
Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani
Vezi toate știrile
×