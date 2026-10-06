Marius Tucă Show începe miercuri, 7 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Marius Tucă Show începe miercuri, 7 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
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Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

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