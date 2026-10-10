Mesajul transmis de Gigi Becali, înainte de meciul dintre FCSB și Oțelul: ”5-0!”

Gigi Becali a făcut declarații înainte de meciul dintre FCSB și Oțelul! Patronul formației roș-albastre a atras atenția unui trecător, care a profitat de ocazie pentru a-l întreba despre partida de fotbal și despre șansele echipei sale. Răspunsul latifundiarului din Pipera a fost unul categoric, acesta arătându-se extrem de încrezător în privința rezultatului pe care îl va obține echipa sa.

Înaintea unui nou meci important pentru FCSB, Gigi Becali a fost văzut într-un loc cu o semnificație aparte pentru el. Omul de afaceri se afla în fața lăcașului de cult construit de el în Pipera, departe de agitația din jurul stadionului, atunci când un trecător l-a recunoscut și a decis să îl filmeze.

Becali a făcut declarații înainte de meciul dintre FCSB și Oțelul!

Gigi Becali a fost surprins în fața bisericii pe care a construit-o în Pipera, cu puțin timp înaintea confruntării dintre FCSB și Oțelul Galați.

Întâlnirea a fost una spontană, iar bărbatul nu a ratat ocazia să deschisă geamul mașinii și să îl întrebe pe Becali despre fotbal. Având în vedere că FCSB urma să întâlnească formația Oțelul Galați, trecătorul a vrut să afle dacă patronul campioanei era pregătit pentru confruntarea care urma și dacă avea încredere în elevii săi.

Gigi Becali nu a evitat subiectul și a oferit un răspuns care a evidențiat așteptările sale ridicate înaintea fluierului de start. Acesta a indicat un succes categoric pentru echipa bucureșteană, anticipând o victorie cu scorul de 5-0.

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Momentul a fost surprins de trecător, care a avut ocazia să schimbe câteva cuvinte cu unul dintre cei mai cunoscuți oameni din fotbalul românesc. Partida dintre FCSB și Oțelul Galați reprezintă un nou test pentru formația bucureșteană, care încearcă să își atingă obiectivele stabilite pentru actualul sezon.

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