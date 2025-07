Nașterea ei a fost considerată un miracol, dar a urmat un calvar. Ce s-a întâmplat cu ”fetița născută din foc”, la 11 ani de la tragedia care i-a răpit mama. Detalii exclusive

Venirea pe lume a Dariei a fost considerată un adevărat miracol. Fetița s-a născut prematur, în timp ce mama ei era pe moarte, iar cazul a făcut vâlvă în urmă cu 11 ani. Femeia avea arsuri pe 90% din suprafața corpului, după ce concubinul ei îi dăduse foc. Mama Dariei s-a stins la scurt timp după ce a născut-o pe fetiță. Micuța a fost luată în grijă de mătușa ei. Minunea supraviețuirii la naștere a Dariei a fost umbrită, însă, de grave probleme de sănătate. CANCAN.RO are toate detaliile.

În urmă cu 11 ani, cazul Dariei a fost intens mediatizat. Copila, supranumită ”fetița născută din foc”, a venit pe lume într-un context dramatic. Mama ei, Felicia Rusu, fusese spitalizată cu arsuri grave pe aproape tot corpul. În urma unei dispute conjugale, concubinul femeii a turnat benzină pe ea și i-a dat foc. Cei doi mai aveau acasă doi copii, un băiat și o fetiță. Femeia de 38 de ani, care era dintr-un sat din Bacău, a fost internată în stare critică la Spitalul de Arși din Capitală.

Cu două săptămâni înainte să-și dea ultima suflare, ea a adus-o pe lume pe Daria. Născută prematur, la doar șase luni, și extrem de firavă, fetița a stat la incubator. După trei luni, și-a revenit în totalitate și a fost externată. Medicii spuneau despre ea atunci că este o fetiță normală.

Înainte să moară, Felicia i-a cerut surorii sale să-i promită că va avea grijă de fetița ei. Așa a ajuns Daniela Condurache tutorele Dariei. Femeia și soțul ei mai aveau patru copii, dar care erau deja mari. La acea vreme, nici Daniela Condurache și nici soțul ei nu lucrau, iar ca să acopere cheltuielile pentru întreținerea unui nou-născut și-au vândut vacile din gospodărie.

Soții Condurache au crescut-o pe Daria cum au putut ei mai bine. Viața micuței nu era cu nimic diferită de cea a unui copil în primii ani de viață.

Cu toate acestea, când avea în jur de un și jumătate, soții Condurache și-au dat seama că ceva nu este în regulă cu Daria. Fetița încerca să meargă, dar nu reușea. În urma unui control medical, Daniela Condurache a aflat că micuța suferă de mai multe afecțiuni.

”Are hemipareză spastică pe partea stângă. Piciorul stâng este mai scurt cu 5 cm. A făcut și crize de epilepsie. Faptul că s-a născut prematur i-a afectat creierul, are mintea unui copil de 3-4 ani. Am stat cu ea mult timp prin spitale: la Brașov, la Iași, la Bacău. Ne bucurăm că vorbește și că nu este la pat. Se joacă, știe să umble pe telefon și pe tabletă, dar nu o pot lăsa singură nici până la magazin. A fost până acum la școala primară din sat, să vedem ce facem din toamnă. Am crescut-o cu drag. Ea pe mine și pe soțul meu ne știe de mama și tatăl ei”, a spus, pentru CANCAN.RO, Daniela Condurache.