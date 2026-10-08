Neti Sandu: Zodia care câștigă mulți bani în octombrie 2026, dar apoi îi pierde pe toți

Neti Sandu: Zodia care câștigă mulți bani în octombrie 2026, dar apoi îi pierde pe toți
Neti Sandu/ sursă foto: social media
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O parte dintre nativii născuți în această zodie de pământ vor atrage bogăția și succesul în următoarele zile, între 12 și 18 octombrie 2026. Deși universul te ghidează, specialiștii în astrologie îți recomadă să nu subestimezi impactul eforturilor tale.

Este vorba despre nativii născuți în zodia Fecioară. Deși Venus, planeta iubirii și a banilor, se află încă în mișcare retrogradă, ai ocazia să faci progrese în zilele următoare. Pluto trece în mișcare directă pe 15 octombrie, ajutându-te să accepți schimbarea și să-ți stabilești pașii următori.

Neti Sandu/ sursă foto: social media

O parte din nativii născuți în zodia Fecioară vor câștiga bani

Poate că trebuie să pui în aplicare un nou plan de economii sau să accepți o schimbare în carieră. În aceeași zi, Soarele și Jupiter se aliniază. Acesta este un aspect extrem de norocos care favorizează, de asemenea, acțiunea, la fel ca și Luna în primul pătrar din Capricorn, pe 18 octombrie.

Fecioara este ajutată într-o anumită măsură, dar, în același timp, este lăsată să se descurce singură. Soarele, Mercur și Venus au trecut, pe rând, prin această zonă și i-au oferit nativului energie. Acum însă apar situații care îi atrag atenția asupra unor lucruri rămase nerezolvate.

„Fecioara poate constata că anumite documente nu au fost puse la punct sau că trebuie să pregătească referate, notificări ori proiecte care țin de comunicare. Toate acestea pot presupune și cheltuieli. La început, Mercur, planeta care guvernează Fecioara, intră în casa banilor și poate aduce venituri, însă ulterior banii încep să se ducă pe lucruri pe care nativul nu le-a luat în calcul.

Fecioara va trebui să se reorganizeze, inclusiv în ceea ce privește școala. Pentru unii nativi, poate fi nevoie să aloce bani pentru cursurile speciale ale copiilor. Pentru alții, pot apărea taxe școlare sau alte cheltuieli legate de educație. Sunt situații care consumă atât bani, cât și foarte multă energie”, a spus Neti Sandu la Pro TV.

Zodia care trebuie să aibă grijă de sănătate, potrivit lui Neti Sandu: ”Să nu ignore o durere sau un simptom”

Neti Sandu nominalizează zodia lovită din toate părțile de probleme, în luna octombrie 2026: „Este o perioadă de răscolire”

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