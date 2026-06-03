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O nouă zi liberă pentru angajații de la stat. Cine nu merge la muncă pe 5 iunie

De: Elisa Tîrgovățu 03/06/2026 | 11:29
O nouă zi liberă pentru angajații de la stat. Cine nu merge la muncă pe 5 iunie
O nouă zi liberă pentru angajații de la stat. Cine nu merge la muncă pe 5 iunie / Sursa foto: Arhivă Cancan
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Ziua de 5 iunie ocupă un loc special în sistemul de învățământ românesc. Evenimentul este dedicat în mod oficial cadrelor didactice. În 2026, această ocazie le oferă elevilor și profesorilor un motiv suplimentar de bucurie, întrucât este marcată într-o zi de vineri. Asta înseamnă un sfârșit de săptămână prelungit.

Pe 5 iunie, elevii și cadrele didactice din România beneficiază de o zi liberă cu ocazia Zilei Învățătorului. Astfel că activitățile școlare sunt suspendate. Această sărbătoare evidențiază contribuția profesorilor la formarea noilor generații și este marcată în aceeași zi în care s-a născut Gheorghe Lazăr, personalitate considerată fondatorul învățământului modern în limba română.

Data de 5 iunie, oficial zi liberă

Începând cu anul 2024, data de 5 iunie este recunoscută oficial ca zi liberă pentru elevi și angajații din sistemul de educație. Măsura este prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă aplicabil în acest domeniu.

Sursa foto: Pexels

Născut la Avrig, Gheorghe Lazăr a fost o personalitate complexă a culturii române, activând ca teolog, pedagog, matematician și inginer. Într-o perioadă în care învățământul și viața culturală erau dominate de limba greacă, el a avut inițiativa și determinarea de a transforma sistemul educațional și de a promova predarea în limba română.

În 1818, Gheorghe Lazăr a pus bazele Școlii de la Sfântul Sava din București, considerată prima instituție de învățământ superior cu predare în limba română. De asemenea, el a realizat traduceri și a elaborat manuale în limba română. A contribuit astfel la democratizarea accesului la educație pentru tineri din diverse medii sociale. Prin activitatea sa, a demonstrat că științele, precum matematica și geografia, pot fi predate și înțelese eficient în limba maternă.

Prin stabilirea Zilei Învățătorului pe data de 5 iunie, autoritățile din România aduc un omagiu direct contribuției lui Gheorghe Lazăr, consacrându-l drept un reper al dascălului dedicat și al reformei educației. Astfel, moștenirea sa este păstrată vie și asociată simbolic cu rolul esențial al profesorilor în societate.

Zi liberă din 2007

Din punct de vedere legal, Ziua Învățătorului a fost introdusă prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 2007. Această reglementare prevede ca sărbătoarea să fie celebrată în toate tipurile de unități de învățământ din România. Prin acest act normativ s-a urmărit recunoașterea rolului cadrelor didactice și evidențierea importanței educației în progresul societății.

Potrivit Contractului Colectiv de Muncă (CCM) din învățământul preuniversitar, data de 5 iunie este considerată zi nelucrătoare pentru întreg personalul din sistemul educațional. În consecință, elevii nu participă la cursuri, iar activitatea didactică este suspendată.

Totuși, unitățile de învățământ pot decide organizarea unor evenimente dedicate acestei zile, precum activități culturale, momente festive sau acordarea de distincții cadrelor didactice.

CITEȘTE ȘI: O nouă zi liberă pentru români. Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare

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