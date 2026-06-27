Acasă » Exclusiv » Omul din spatele iUmor vorbește fără filtre despre relația de cuplu: „Nu recomand nimănui să facă ce aș face eu. Pe mine dacă mă doare, plec”

Omul din spatele iUmor vorbește fără filtre despre relația de cuplu: „Nu recomand nimănui să facă ce aș face eu. Pe mine dacă mă doare, plec”

De: Loriana Dasoveanu 27/06/2026 | 17:37
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Andreas Petrescu este actor, scenarist și unul dintre pilonii divertismentului din România. A fost omul din spatele iUmor de la Antena 1 sau showului  „La bine și la roast” de la Pro TV, fiind un maestru în arta replicilor ușor acide, dar totodată pline de umor. Este scenaristul, dar și unul dintre protagoniștii celei mai noi comedii românești, inspirate din trilogia pieselor de teatru, scrise tot de el: „Mă mut la mama”, „Mă mut la tata” și „Mă mut ca să mă mut”. Inspirat din propria viață și din anii în care se muta la mama din diverse motive, creatorul trilogiei vorbește fără filtre despre iubire, relații toxice și libertatea în doi. Așa cum știm, actorul are o căsnicie solidă cu Augusta Lazarov Petrescu, iar acum ne-a povestit despre întrebarea pe care i-o adresează cel mai des și care îl ajută să aibă o căsnicie de durată. Despre toate acestea a vorbit în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO

Recent a avut loc premiera filmului „Mă mut la mama”, inspirat din trilogia pieselor de teatru care au avut un succes fulminant. Andreas Petrescu a oferit un interviu direct de la premiera filmului în care a dezvăluit ce l-a inspirat în scrierea scenariului, care consideră el că este cea mai mare greșeală dintr-un cuplu, dar și când „moare”, după părerea lui, o relație.

Andreas Petrescu, despre întrebarea-cheie care menține o căsnicie

CANCAN.RO: Ne aflăm la premiera filmului „Mă mut la mama”, felicitări pentru această peliculă. De unde a pornit? 

Andreas Petrescu: A pornit de la niște piese de teatru pe care oamenii le-au văzut în decursul timpului și ne-au tot scris: Când mai jucați? Am zis că nu mai jucăm piesele astea pentru că eram foarte tineri și la 49 de ani să te muți la mama este cam târziu, dar am hotărât să facem filmul acesta să închidem frumos cercul pieselor de teatru.

CANCAN.RO: Ce anume din viața reală te-a inspirat în scrierea scenariului? 

Andreas Petrescu: Faptul că la vârsta la care am scris eu scenariul acesta nu îmi permiteam o casă, nu puteam să-mi iau un apartament, nu puteam să stau nici cu chirie și am încercat să mă descurc, mă mai mutam la mama, mai plecam. Fratele meu îmi zicea: Nu mai veni aici, nu mai e loc! Bine, nici fratele meu nu ar mai fi trebuit să fie acolo. Fratele era mai mic, dar avea 25 de ani, deci era măricel, dar mama a avut grijă de noi până târziu și ne-a spus: Lasă, mamă, stați aici până vă puneți pe picioare. Ne-am pus pe picioare, ba chiar am pus și un film pe picioare ca să mulțumim tuturor celor care au fost cu noi pe drumul acesta.

Ce întrebare îi adresează Andreas Petrescu soției sale, Augusta Lazarov Petrescu, ne dezvăluie într-un interviu CANCAN.RO cu Loriana Dasoveanu
Ce întrebare îi adresează Andreas Petrescu soției sale, Augusta Lazarov Petrescu

CANCAN.RO: Consideri că această strategie este corectă, de a pleca în momentul în care există tensiuni într-un cuplu? 

Andreas Petrescu: Da, eu cred că dacă ești într-o relație toxică ar fi cazul să pleci. Ok, mai încerci să rezolvi lucrurile, dacă sunt de rezolvat, dar de multe ori există lucruri pe care noi credem că le putem rezolva și nu avem cum să ajungem să ne împăcăm cu noi. Eu pot să spun că te-am iertat, dar în mine să păstrez durerea. Și atunci, mai târziu, durerea va răbufni și va reveni asupra ta pentru că nu te-am iertat cu adevărat. Și atunci ce rost a avut pentru că împăcarea nu a fost reală? Te-ai prefăcut că mă ierți sau m-am prefăcut că te iert. Eu personal nu recomand nimănui să facă ce aș face eu, dar dacă pe mine mă doare, plec. Anunț întâi că mă doare și dacă văd că nu se iau măsuri, plec. Dacă mă uit la Will Smith care spunea într-o filmare: Nu e datoria mea să-mi fac soția fericită, datoria mea este să-i creez condițiile de a fi fericită. Eu trebuie să fiu bun cu ea, să îi creez condițiile de a fi fericită. Să fie efectiv fericită, este problema ei. Eu pot să îți pun la dispoziție toată lumea, iar tu să nu fii fericită. Eu personal, aș spune că mi-e greu, iar dacă simt că nu are niciun viitor, aș pleca, dar la mine nu e cazul.

CANCAN.RO: Știm că nu este cazul în privința voastră. 

Andreas Petrescu: E atât de mare bucuria pentru mine, nu știu cum este pentru ea. Eu i-am promis la un moment dat că o voi întreba foarte des: „Mai ești fericită?” ca să știu dacă va veni ziua aceea și ea n-a apucat să-mi spună.

CANCAN.RO: Din ce înțeleg, toleranța poate fi un atribut important într-o relație. Cu cât ești mai tolerant și îl înțelegi pe celălalt, cuplurile funcționează? 

Andreas Petrescu: Fiecare cât de tolerant poate să fie. Tot ce pot să spun este că trebuie să tratezi partenerul cu respect, cu drag. Bărbatul nu e calul tău de bătaie, femeia nu este bucătăreasa ta și nici doamna de la curățenie, atât timp cât îți este drag de omul tău, nici măcar nu există discuții de genul acesta. Există: avem nevoie de, trebuie să facem. Există un corp cu două capete și dacă asta tu numești toleranță, da, sunt tolerant. Dar nu cred că ne-am întâlnit ca să fim toleranți unul cu celălalt, cred că ne-am întâlnit să ne oferim bucurie u nul celuilalt. Nu cred că ne-am întâlnit ca să fim gardieni unul celuilalt, nu este o închisoare, dimpotrivă, ne-am întâlnit pentru a avea mai multă libertate în doi. Ne-am întâlnit ca eu să pot avea curajul să pot să îți spun ție, soția mea, iubita mea, tot ceea ce simt, absolut tot. Eu așa sunt, acum, ce au nevoie ceilalți, eu nu știu.

Care este, în concepția actorului, semnul care anunță sfârșitul unei relații: „Oamenii încep să…”

CANCAN.RO: Ce este mai grav să dispară în timp: dragostea sau prietenia? 

Andreas Petrescu: Mai întâi dispare umorul. Oamenii încep să nu mai râdă împreună. Îți dai seama că ea nu mai râde la glumele lui, sau el nu mai râde. La un moment dat unul dintre ei își face mai mult timp cu prietenii sau pe telefon, se instalează liniștea, și nu este liniștea aceea confortabilă, e liniștea aia în care nu avem ce să ne mai spunem, iar astea sunt semne pe care ar trebui să le vezi.

CANCAN.RO: E bine să discuți cu părinții problemele din căsnicie? 

Andreas Petrescu: Nu! Nu este bine să discuți cu nimeni problemele din căsnicie. Poate te duci la un terapeut, la terapie de cuplu, dar cum să mă duc să îmi întreb prietenii: Ce părere ai de comportamentul soției mele? Ei o să spună: Da, așa e, ca tine. Eu ce caut?! Validarea de la prietenii mei a faptului că eu am dreptate pentru că ei o să-mi dea mie dreptate. Am bucuria faptului că prietenii îmi validează mie părerile și că eu brusc am dreptate în relația cu soția mea și noi începem să ne certăm că așa au zis ei.

Andreas Petrescu ne dezvăluie de ce nu este bine să discutăm problemele din căsnicie cu apropiații
Andreas Petrescu ne dezvăluie de ce nu este bine să discutăm problemele din căsnicie cu apropiații

CANCAN.RO: Așa este, dar un prieten adevărat nu îți dă dreptate orice ar fi. 

Andreas Petrescu: Absolut, dar noi știm foarte bine că prietenii în general sunt subiectivi și țin partea noastră. Părinții la fel, așa că nu are rost să dezvolți. Fiecare să își vadă de cuplul lui și să rezolve situația.

CANCAN.RO: Ce urmează pentru tine anul acesta? 

Andreas Petrescu: Urmează să joc în continuare spectacolele la Teatrul Elisabeta, să ne bucurăm de filmul acesta și matinalul de la Virgin Radio acolo unde suntem și eu, și Oana Paraschiv.

CITEȘTE ȘI: Vedeta „furată” de Pro TV de la Antena 1. Cea mai mare trădare din istoria recentă a televiziunii din România

ACCESEAZĂ ȘI: Omul din spatele “iUmor” a făcut show ca la Antena 1! Fiul îi calcă pe urme lui Andreas Petrescu și… A pus-o în dificultate pe fosta soție a lui Valeriu Lazarov

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doina Teodoru: “Aș vrea o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea”. Diferența de 17 ani din relația cu Cătălin Scărlătescu a făcut-o să privească altfel iubirea
Exclusiv
Doina Teodoru: “Aș vrea o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea”. Diferența de 17 ani din…
Andreea Popescu: „E dureros, inuman și nefiresc”. Conspirații înfiorătoare au luat amploare după anunțurile suspecte de pe o platformă de vânzări
Exclusiv
Andreea Popescu: „E dureros, inuman și nefiresc”. Conspirații înfiorătoare au luat amploare după anunțurile suspecte de pe o…
Traficant de droguri periculos, săltat de mascați direct din piscină!
Mediafax
Traficant de droguri periculos, săltat de mascați direct din piscină!
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
Gandul.ro
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru copil: „Mi se pare absolut normal să întreb”
Adevarul
Fiica Maiei Morgenstern se apără după acuzațiile că ar fi cerșit lucruri pentru...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Ministerul Sănătății solicită măsuri speciale din cauza caniculei
Mediafax
Ministerul Sănătății solicită măsuri speciale din cauza caniculei
Parteneri
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele mai admirate femei din lume
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce dietă ține Lupu Rednic, la 56 de ani: „Beau și câte un păhărel de horincă!”. Solistul și soția lui au primit un cadou aparte
Click.ro
Ce dietă ține Lupu Rednic, la 56 de ani: „Beau și câte un păhărel de...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor.ro
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
go4it.ro
Turiștii, ținta unei escrocherii pe WhatsApp. Mesajele sunt redactate și în limba română
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Descopera.ro
După jumătate de secol, astronomii au descoperit ce ascunde gaura neagră din inima Căii Lactee
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
Gandul.ro
Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Marcel de la Insula iubirii, gafă de zile mari! Unde a crezut că este când s-a filmat lângă statuia ...
Marcel de la Insula iubirii, gafă de zile mari! Unde a crezut că este când s-a filmat lângă statuia lui Decebal
Doina Teodoru: “Aș vrea o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea”. Diferența de 17 ani ...
Doina Teodoru: “Aș vrea o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea”. Diferența de 17 ani din relația cu Cătălin Scărlătescu a făcut-o să privească altfel iubirea
Familia Măruță, escapadă exotică în Mauritius, printre animale sălbatice: „Ne-a surprins în ...
Familia Măruță, escapadă exotică în Mauritius, printre animale sălbatice: „Ne-a surprins în fiecare zi”
O fetiță de 7 ani a murit la o piscină din București. Ce făceau părinții ei în acest timp
O fetiță de 7 ani a murit la o piscină din București. Ce făceau părinții ei în acest timp
Opt români au fost implicați într-un accident rutier în Austria. Mai multe persoane au ajuns la spital
Opt români au fost implicați într-un accident rutier în Austria. Mai multe persoane au ajuns la spital
ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală
ANM a anunțat cod roșu în București. Urmează patru zile de căldură extremă în Capitală
Vezi toate știrile