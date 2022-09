(P) Cele mai bune destinații de schi din Europa

Odată cu sosirea toamnei, tot mai mulți oameni pasionați de schi încep să facă pregătirile pentru vacanțele pe care le vor efectua în iarnă. Europa oferă o mulțime de stațiuni care se remarcă prin pârtiile de schi de excepție, iar în rândurile următoare vei găsi detalii despre câteva dintre cele mai bune locații, ce atrag anual sute de mii de turiști.

Verbier (Elveția)

Această stațiune este situată în inima regiunii Valais și reprezintă cea mai mare zonă de schi din Elveția. Pârtiile de aici însumează nu mai puțin de 410 kilometri și sunt potrivite atât pentru schiorii avansați cât și pentru cei începători. De asemenea, și cei pasionați de snowboard au la dispoziție o mulțime de pârtii.

Pârtiile sunt la o altitudine de 1.500 de metri până la 3.330 metri (Mont Fort). De aici poți avea o priveliște superbă asupra Alpilor. Stațiunea este situată în sudul Elveției, aproape de granița cu Franța și Italia, într-o zonă idilică. În cazul în care vrei să călătorești cu avionul către această destinație, cel mai simplu este să ajungi în Geneva, Lyon, Torino sau Milano, iar apoi să iei trenul sau să închiriezi o mașină.

Courchevel (Franța)

Face parte dintr-una dintre cele mai mari zone de schi din lume, ce poartă denumirea Les Trois Valles. Courchevel conține un complex format din Courchevel Le Praz (1300), Courchevel Village (1550), Courchevel Moriond (1650), dar și cel mai luxos dintre ele – Courchevel 1850. Dincolo de numeroasele piste de schi, aici se află și un complex acvatic pe nume Aquamotion, întins pe o suprafață de 15 mii de metri pătrați, care are și un centru wellness impresionant, piscine ultramoderne și alte atracții.

Această stațiune a fost creată în urma cu câteva decenii și, începând cu anii ’90, a început să fie din ce în ce mai populară. Tot în aceasta stațiune a luat naștere și una dintre cele mai inedite și interesante versiuni de poker, ce poartă chiar denumirea Courchevel. Aceasta nu este la fel de populară precum Texas Holdem ori Omaha – principalele versiuni de poker online disponibile peste tot în lume, dar este destul de interesantă, fiind derivată din Omaha.

Zermatt (Elveția)

Din această stațiune se vede excelent maiestuosul Matteherhorn și, în același timp, este și una dintre cele mai vechi din Elveția, având peste 500 de ani. Nu este doar o stațiune bună de schi, ci și o localitate prin care te poți plimba și mânca bine. Accesul mașinilor este strict interzis, astfel că are un farmec aparte.

Pârtiile din Zermatt sunt întinse pe o suprafață de 360 de kilometri. Mai mult, teleschiurile urcă până la Klein Matterhorn, care are o altitudine de 3.883 de metri. De aici, priveliștile panoramice ale munților din jur sunt cu adevărat spectaculoase. Mai mult, restaurantele montane situate în apropierea pârtiilor sunt și ele puncte de atracție. Fiind o stațiune atât de veche, Zermatt se remarcă și prin hotelurile de lux încărcate de istorie care se găsesc aici.

Gstaad (Elveția)

Actrița britanică Julie Andrews spunea despre acest loc că este „ultimul paradis dintr-o lume nebună”. Iar Gstaad are toate elementele să semene cu un paradis, fiind una dintre cele mai luxoase stațiuni din munții alpini. De asemenea, se remarcă și prin activitățile culturale și sportive pe care le oferă.

În Gstaad sunt nu mai puțin de 220 de kilometri de pârtii spectaculoase, dar și o zonă specială pentru cei pasionați de săniuș. Gstaad este situat în cantonul Berna, în sud-vestul Elveției. Are o vechime de câteva sute de ani, iar în prezent populația sa este de aproximativ 9.200 de oameni.

Până la începutul anilor 1900, acest oraș era recunoscut mai degrabă ca o zonă agrară, dar un incendiu major a schimbat totul. Astfel, începând cu 1905 au început construcția unor piste de schi, iar în 1923 aici a fost înființată prima școală de schi.

St. Moritz (Elveția)

De peste 150 de ani, St. Moritz este una dintre cele mai cunoscute stațiuni de schi din lume, iar numele său este sinonim cu stilul, eleganța și clasa. Mai mult, în acest loc au loc constant întreceri de competiții sportive de iarnă și aici au fost organizate și două ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă, în 1928 și 1948.

De asemenea, este și locul în care studenții de la Oxford și Cambridge veneau în vacanțele de iarnă și aveau activități sportive. Dincolo de faptul că e o destinație ideală pentru cei pasionați de schi, aici se face și Sailing. Iar St. Moritz are 300 de zile cu soare pe an, ceea ce reprezintă un plus pentru turismul pe tot parcursul anului.