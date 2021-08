(P) Pat de vedetă! Cine cheltuieşte 100.000 de dolari doar pe lenjerii

Vedetele lumii sunt foarte generoase în ceea ce priveşte satisfacerea mofturilor personale. Iar când vine vorba de paturi, acolo unde cercetătorii britanici spun că un om petrece în medie 26 de ani dormind, nimeni nu se zgârceşte: mobila scumpă, lenjerii de zeci de mii sau chiar sute de mii de dolari sunt doar câteva dintre capriciile excentrice.

Specialiştii de la Rame Pat vă prezintă cum trăiesc şi unde dorm starurile internaţionale:

Prinţesa pop Ariana Grande, dormitor stil country

Ariana Grande, unul dintre idolii noii generaţii, a ales un decor în stil vechi pentru dormitorul personal. Locuinţa ei din California Montecito, pe care a achiziţionat-o în iulie 2020 de la Ellen Degeneres, abundă în grinzi din lemn. Este destul de greu de crezut că o prinţesă pop doarme într-un pat în stil country, dar Ariana este foarte fericită în noua ei casa de basm.

Lady Gaga – lenjerii de 100.000 de dolari

Unul dintre cele mai extravagante staruri, Lady Gaga, cheltuie nu mai puţin de 100.000 de dolari pentru lenjeriile de pat. Ea dispune de un sistem pat rabatabil pe care îl pune în valoare prin cearşafuri, perne şi saltele scumpe şi sofisticate. În fiecare dimineaţă, patul este curăţat cu atenţie de către angajaţii ei, astfel încât seara vedeta să se poată odihni în condiţii absolute de igienă.

Kelly Clarkson are pat cu baldachin

Kelly Clarkson deţine o proprietate idilică pe malul apei, în Tennesse. Luxul contemporan şi stilul tradiţional se îmbină perfect în locuinţa vedetei. În dormitorul principal ies în evidenţă plăcile din lemn, ferestrele antice şi patul cu baldachin, de dimensiuni mari, care este o adevărată oază de relaxare, dar şi de intimitate pentru frumoasă cântăreaţă.

Katie Holmes, dormitor elegant şi plin de lumină

Pasionată de stilul modern minimalist, Katie Holmes, fosta soţie a lui Tom Cruise şi-a amenajat un dormitor elegant, în care predomina albul, iar lumina care pătrunde în încăpere este un adevărat răsfăţ. Patul din lemn alb are lenjerii de culoare… albă, evident. Vedetă a listat proprietatea din Calabasas, California, pentru 3.5 milioane de lire sterline.

Gwen Stefani, dormitor ca un caleidoscop

Gwen Stefani a cumpărat proprietatea din Beverly Hills de la Jennifer Lopez, în 2006 şi şi-a pus amprenta asupra ei în scurt timp. Fiecare cameră a locuinţei oferă un caleidoscop de culori şi modele inedite. Patul cu baldachin în care doarme vedeta este o capodoperă sculpturală, care ar putea la fel de bine să se afle într-o galerie de artă.

David Arquette, pat în stil boho

Actorul David Arquette se regăseşte în stilul boho, pe care îl îmbrăţişează inclusiv în locuinţa din Encino, California, pe care a listat-o în 2019 pentru puţin sub 3.8 milioane de lire sterline. Suita principală are uşi glisante din sticlă, care lasa să se vadă peisajul mirific din grădină. Întreg dormitorul este amenajat în stil boho, iar patul său de dimensiuni foarte mari este piesa de rezistenţă.

Michael Jordan, conac rustic

Amplasat în mijlocul peisajului rustic din Park City, Utah, conacul rustic cu accente moderne al lui Michael Jordan oferă o perspectivă fantastică asupra munţilor prin geamurile de dimensiuni impresionante. Dormitorul fostului jucător de baschet are pardoseala din bambus, mobilier negru şi un şemineu elegant. Patul are dimensiuni generoase, pentru a-i oferi lui Jordan tot confortul de care are nevoie.