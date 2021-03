Parteneriat între WPTDeepStacks ™ și 888poker pentru 3 serii WPT din aprilie 2021

WPTDeepStacks ™ (Turneul Mondial de Poker Deepstacks) a anunțat astăzi că trei dintre seriile de turnee de anul acesta vor avea loc pe 888poker.

WPTDS London Online (rețeaua globală), WPTDS Iberia Online (rețeaua iberică, Portugalia și Spania) și WPTDS Italy Online (rețeaua italiană) vor oferi jucătorilor posibilitatea de a concura pentru premii uriașe și chiar un titlu WPTDeepStacks.

Este pentru prima dată când cele trei rețele 888poker vor organiza simultan o serie majoră, iar jucătorii vor observa, cu siguranță, diferența: operatorul a pregătit pentru ei turnee cu buy-in-uri accesibile, premii garantate mari și, evident, posibilitatea de a accesa prestigiosul titlu WPTDeepStacks. Totul, pe noua platformă 888poker, mult îmbunătățită.

Cele 3 serii, ce vor avea loc în perioada 18-26 aprilie, au premii totale garantate de peste 3 milioane de dolari. Pentru WPTDS London Online au fost alocate 2 milioane de dolari în premii garantate (din care jumătate numai pentru Main Event), în timp ce WPTDS Iberia Online și WPTDS Italy Online vor oferi premii de 400.000 euro, respectiv 350.000 euro. Fiecare rețea va avea 16 evenimente, toți cei 48 de câștigători urmând să primească prestigiosul trofeu WPTDeepStacks.

Evenimentul principal WPTDS London va fi un eveniment multi-flight (cu mai multe niveluri), turneele satelit urmând să fie lansațe încă din data de 5 martie. Apoi, turneele de Ziua 1 vor avea loc zilnic, între 18 și 25 aprilie, ziua 2 urmând să fie jucată pe 26 aprilie. Jucătorii se pot înscrie și direct în evenimentul principal WPTDS London Online pentru 1.050 dolari, în timp ce evenimentele principale WPTDS Iberia și WPTDS Italy vor avea loc pe 25 aprilie: pentru ambele serii, buy-in-ul este de 125 euro, iar premiile garantate, de 150.000 euro.

Timp de 4 zile, cele mai importante platforme de streaming vor transmite integral de la toate mesele, în comentariile lui David Tuchman, Nick Wealthall și Matt Savage.

De asemenea, la mese vor juca toți ambasadorii și jucătorii profesioniști ai 888poker, dar și campionii WPT Chris Moorman și Dominik Nitsche.

„World Poker Tour continuă să crească în online, iar organizarea concomitentă a acestor trei serii demonstrează creșterea brandului WPTDeepStacks”, a declarat Adam Pliska, CEO al World Poker Tour®.

„WPTDeepStacks și 888poker sunt încântați să se asocieze online pentru această serie incredibilă desfășurată în întreaga rețea 888poker”, a adăugat Hermance Blum, WPT VP pe Europa. „Jucătorii din toate rețelele 888poker vor putea concura pentru un titlu major, la mese cu buy-in-uri de toate nivelurile.”

Guy Cohen, 888 SVP și șef pe divizia B2C, a comentat la rândul său: „Suntem încântați să colaborăm cu WPTDeepStacks ™ și să oferim jucătorilor 888poker 3 seri excepționale în această primăvară. Participând la aceste evenimente, jucătorii din întreaga lume au șansa rară de a juca online prestigioasele evenimente WPTDS. Ca parte a abordării noastre „Made to Play”, jucătorii se vor bucura de cel mai bun produs de pe piață, cu buy-in-uri accesibile și garanția celei mai bune oferte de poker online.”

WPT este o filială a Allied Esports Entertainment, Inc. (NASDAQ: AESE). Pentru mai multe informații, inclusiv programele evenimentelor World Poker Tour și ultimele știri ale turneului, vizitați WPT.com.

Despre World Poker Tour

World Poker Tour (WPT) este numele sub care sunt organizate cele mai mari turnee internaționale televizate, dar marca este tot mai prezentă și în evenimente online sau din cazinourile terestre. Din 2002, WPT a contribuit la explozia de popularitate a pokerului, transformând jocul într-un veritabil spectacol, printr-un show TV unic ce aduce în fața spectatorilor cele mai spectaculoase mese de poker. Până acum, emisiunea a fost transmisă în peste 150 de țări, iar acum, ajunsă la cel de-al 18-lea sezon, este difuzată în SUA de rețelele regionale FOX Sports. Sponsorul show-ului este ClubWPT.com, o comunitate de membri plătitori care primesc acces în culisele WPT, dar și în cluburi exclusive de poker din 43 de regiuni din Statele Unite, Australia, Canada, Franța și Regatul Unit. WPT oferă, de asemenea, oportunități de branding, parteneriate și sponsorizări. Pentru mai multe informații, accesați WPT.com. WPT Enterprises Inc. este o filială a Allied Esports Entertainment, Inc.

Despre Allied Esports Entertainment (AESE)

Allied Esports Entertainment (NASDAQ: AESE) este o companie globală de esports ce aduce în fața publicului din întreaga lume experiențe live transformatoare, conținut multiplatforme și servicii interactive prin fuziunea strategică a două mărci de divertisment puternice: Allied Esports și World Poker Tour (WPT). În data de 19 ianuarie 2021, AESE a încheiat un contract de cumpărare de acțiuni pentru a vinde participațiile deținute de WPT către Element Partners, LLC, după ce au fost obținute toate acordurile aplicabile pentru acționari și reglementări, iar celelalte condiții de închidere au fost îndeplinite.