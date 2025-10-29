Acasă » Exclusiv » Prezentatorul Pro TV a ajuns direct în curtea Antenei 1! O fi greșit destinația saaaau… e alt traseu profesional?

Prezentatorul Pro TV a ajuns direct în curtea Antenei 1! O fi greșit destinația saaaau… e alt traseu profesional?

De: Elisa Morandi 29/10/2025 | 23:40
CANCAN.RO l-a surprins pe un prezentator de top de la PRO TV fix în fața Antenei, la dușmani, cum s-ar zice! Coincidență sau preludiul unei „aventuri” profesionale? Cu aer relaxat și priviri curioase spre clădirea rivalilor, vedeta părea că-și face, subtil, un update la… traseu. Ori a greșit destinația, ori a pierdut semnalul Pro TV!

Surpriză totală în lumea televiziunii! Daniel Pavel, prezentatorul noului show de aventură de la Pro TV, Desafio: Aventura, a fost surprins de CANCAN.RO fix în fața sediului Antenei. Da, ați citit bine, a fost văzut acolo unde nimeni nu se aștepta.

Îmbrăcat într-o ținută smart-casual, părea că este în așteptarea unui semn, iar până atunci discuta scenarii probabil cu sotia lui. Coincidență sau… o întâlnire cu subînțeles? Vom afla…

De când Pro TV a anunțat lansarea noului format Desafio: Aventura, în care Daniel Pavel va fi gazda unui show plin de adrenalină, emoție și peisaje spectaculoase in indepartata Thailanda, telespectatorii sunt nerăbdători să-l vadă din nou în acțiune.

Iar această apariție misterioasă vine exact în momentul în care se pregătesc filmările pentru acest show de la PRO TV — un detaliu care face întreaga poveste și mai interesantă.

”Nimic nu e întâmplător”

Cei care îl cunosc pe Daniel Pavel spun că este într-o perioadă plină de energie și entuziasm, pregătit pentru… o nouă etapă profesională.

Este un om de acțiune, nimic nu e întâmplător la el”, ne-a spus o sursă din apropierea prezentatorului.

Și, totuși, ce face Daniel Pavel în fața Antenei 1, la scurt timp după ce a fost anunțat oficial ca prezentator al show-ului de la PRO TV, Desafio: Aventura?

Cert este un lucru: Daniel Pavel va avea de dat câteva explicații celor de la Pro TV!

Dacă nu pregătește vreo mișcare-bombă, îl vom vedea într-o nouă aventură — una la fel de intensă, dar cu o perspectivă proaspătă și surprinzătoare, la Desafio: Aventura.

NU RATA: Am aflat toate culisele noului show de la PRO TV! Regulile sunt ”scandaloase”, dar salariile colosale

