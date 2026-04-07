Prima reținere în scandalul dintre Alex Bodi, Meko și Dorian Popa. Ce au descoperit autoritățile după descinderi

De: Luciana Popescu 07/04/2026 | 16:46
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

În urmă cu ceva timp, Alex Bodi se duela pe rețelele de socializare cu Meko și Dorian Popa. După replicile acide, în conflict au intrat mai mulți interlopi de temut din București. Au fost implicate nume grele, precum clanul Cocalarilor și Costeluș Litrașu, care a sărit în apărarea afaceristului din Mediaș. Astăzi, după două luni, oamenii legii au efectuat percheziții domiciliare la persoanele implicate, iar la audieri, doi martori au încercat să ascundă faptele. CANCAN.RO are toate detaliile, pe care le veți afla în rândurile ce urmează.

Haideți să o luăm în ordine cronologică și să vedem de unde a început totul. În urmă cu două luni, Alex Bodi și Dorian Popa au dus conflictul exploziv dintre ei la un cu totul alt nivel! După ce artistul a apelat la prietenul său, Meko, pentru a-l „liniști” pe Bodi, iar acesta l-a provocat la o confruntare în ring, lucrurile au luat-o razna. Se pare că Meko a decis atunci să intervină în conflict pentru că i-ar fi fost dator lui Dorian pentru favoarea pe care i-a făcut-o de a-l băga pe fiul lui, Selim, într-un videoclip. Pe de partea cealaltă, Alex Bodi a ținut spatele drept și a răspuns atacurilor venite, dar nu și provocării, iar situația a degenerat rapid. Au intervenit nume celebre din lumea interlopă în acest conflict. (VEZI AICI MAI MULTE)

Scandalul dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a atins cote alarmante

Lumea interlopă nu a stat departe de scandalul momentului

Dincolo de cearta din online, Clanul cocalarilor s-a activat și au intervenit pentru Meko. Totul a fost dus la alt nivel și a existat chiar și o întâlnire de gradul 0 cu o mică răfuială. (VEZI AICI MAI MULTE)

Așadar, în apărarea lui Alex Bodi a sărit Costeluș Litrașu, un alt interlop faimos care a fost mulți ani în spatele unor grei precum Nuțu Cămătaru sau Petre Geamănu. Alex Bodi și Costi Litrașu au un trecut spumos împreună, fiind prieteni vechi, dar aceste detalii le vom păstra pentru altădată.

Costi Litrașu a intervenit în scandal pentru bunul său prieten, Alex Bodi- sursa- social media

Percheziții domiciliare la clanurile periculoase din București

Când apele păreau că s-au liniștit, iată că oamenii legii au bătut la ușile celor implicați încă de la primele ore ale dimineții. Totul se leagă de întâlnirea la ceas de seară despre care v-am vorbit într-un alt articol. La masa rotundă s-au așezat cei mai de temut persoane din București și au dezbătut subiectul Meko-Dorian Popa-Alex Bodi, iar la un moment dat s-au încins puțin spiritele.(VEZI AICI MAI MULTE) 

Au existat percheziții domiciliare la mai mulți membrii din clanul Cocalarilor și la Litrașu. După ce polițiștii au terminat cu operațiunea, toți s-au mutat la secția de poliție. La audieri, doi martori au încercat să ascundă fapta și au declarat cu totul și cu totul altceva. Khodr Omar și Khodr Viorica au fost astfel acuzați de mărturie mincionoasă, în timp ce Adrian Căldăraș, din clanul Cocalarilor a fost luat la audieri pentru că că l-ar fi lovit pe Costi Litrașu atunci când a mers sa îi ia apărarea bunul său prieten, Alex Bodi. După ce a dat explicații în fața anchetatorilor, Adrian Căldăraș nu a scăpat basma curată și a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților.

„La data de 7 aprilie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere, în municipiul București și județul Ilfov, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe și mărturie mincinoasă.* Cercetările au fost demarate din oficiu, ca urmare a unui incident petrecut la data de 9 februarie 2026, în incinta unui restaurant din Sectorul 2 al Capitalei.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, în timpul incidentului, doi bărbați ar fi agresat fizic o persoană, lovind-o cu pumnii în zona capului.
Prin comportamentul lor, aceștia ar fi tulburat ordinea și liniștea publică. În urma activităților investigative, a fost identificat unul dintre suspecți, un bărbat în vârstă de 31 de ani.

Totodată, în cursul audierilor, două persoane, în calitate de martori, sunt suspectate că ar fi făcut declarații neconforme cu realitatea, în scopul diminuării gravității faptelor și al protejării persoanelor implicate. Persoanele vizate au fost depistate și conduse la audieri.

Față de bărbatul de 31 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat în fața magistraților cu propuneri legale. În același timp, polițiștii continuă activitățile pentru identificarea celui de-al doilea suspect implicat în agresiune.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.” este o parte din comunicatul de presă venit din partea Poliției Capitalei

 

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
