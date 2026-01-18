Primele declarații ale indianului‑erou din Craiova, după intervenția de la lacul îngheţat: „Totul s-a întâmplat repede”

Vipan Kumar, muncitor indian stabilit recent în România, a intervenit fără ezitare pentru a salva o fetiță de cinci ani care căzuse în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova.

Bărbatul a povestit ulterior că și copilul a dat dovadă de mult curaj până în momentul în care pompierii au reușit să îi scoată pe amândoi la mal.

Primele declarații ale indianului‑erou din Craiova

În declarația oferită presei, Kumar a relatat că incidentul s-a petrecut în timp ce se plimba alături de un prieten.

„Eram într-o plimbare, cu un prieten al meu. Am văzut fetița în apă, atunci am sărit imediat. Apa era foarte rece, totul s-a întâmplat foarte repede”, a spus acesta, subliniind că reacția sa a fost instinctivă.

Bărbatul a explicat că nu a avut timp să analizeze situația înainte de a se arunca în lac.

„Am încercat doar să o scot din apă, doar la asta m-am gândit. Și fetița a avut mult curaj”, a adăugat acesta.

În urma incidentului, atât el, cât și copilul au fost transportați la spital cu simptome de hipotermie, însă starea lor este stabilă.

Patronul firmei la care lucrează Kumar a anunțat că intenționează să îi ofere acestuia un cadou special după externare: o călătorie în India, pentru a își putea revedea familia. Bărbatul are o fiică de opt ani, pe care nu a mai văzut-o de când a venit în România.

Intervenția de la lacul îngheţat

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a confirmat că Vipan Kumar are 47 de ani și lucrează ca muncitor necalificat în construcții. Edilul a declarat că va propune Consiliului Local acordarea titlului de cetățean de onoare.

„Am decis să propun Consiliului Local Craiova să acordăm titlul de cetățean de onoare, cu toate avantajele care decurg de aici. Sperăm ca gestul lui altruist și de omenie să inspire și pe alții”, a relatat aceasta.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, primărița a oferit detalii suplimentare despre situația bărbatului.

„Este cetăţean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, judeţul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcţiilor, urmând să obţină permis de şedere”, precizează Lia Olguţa Vasilescu.

Pe rețelele de socializare au circulat imagini surprinse în timpul intervenției. În filmări se observă cum Kumar se deplasează pe o sanie până la copilă, însă gheața cedează în momentul în care o apucă de braț, iar amândoi cad în apă. Bărbatul a ținut fetița în brațe până la sosirea echipelor de salvare.

Incidentul s-a produs sâmbătă, în timp ce copila se afla în parc împreună cu părinții. La un moment dat, aceasta a sărit de pe sanie și a fugit pe gheața lacului, care s-a rupt sub greutatea ei. Tatăl a încercat să intervină, dar a rămas blocat în gheață, iar situația a fost relatată ulterior de martori și oficiali locali pe rețelele sociale.

