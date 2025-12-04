Acasă » Exclusiv » Primele imagini de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere

Primele imagini de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere

De: Veronica Mavrodin 04/12/2025 | 17:07
Familia, prietenii și toți cei care l-au iubit își iau astăzi rămas bun de la cel care a fost Adrian Pleșca, Artan, solistul cu o voce unică și o prezență care a marcat generații întregi. CANCAN.RO are primele imagini de la priveghiul artistului.

Joi, 4 decembrie, trupul neînsuflețit al lui Artan a fost depus la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh Titan, unde zeci de oameni s-au adunat în fața capelei pentru a-și arăta respectul și recunoștința față de artistul care a marcat generații întregi prin muzica sa. Prieteni apropiați, colegi de scenă și fani veniți din toate colțurile țării au umplut curtea bisericii și capela cu zeci de coroane de flori și  cu mesaje emoționante, un ultim omagiu pentru viața și cariera regretatului solist.

Văduva și copiii artistului, devastați de durere

Văduva lui Artan, Cristina Pleșca, a sosit împreună cu cei doi copii, Tudor și Livia, toți îmbrăcați în negru,  copleșiți de durere. Tudor, fiul artistului, abia reușea să-și stăpânească lacrimile, privirea lui trădând un amestec de șoc și neputință. Cristina, și ea devastată, părea și ea șocată de dispariția soțului său. Moartea fulgerătoare a artistului făcând și mai grea despărțirea.

Deși ar fi cunoscut faptul că artistul se confrunta cu probleme de sănătate, decesul său a survenit pe neașteptate, acesta fiind perfect funcțional, în mijlocul unor mulțime de proiecte.

Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!

Când va fi înmormântat artistul

Artistul va fi înmormântat vineri, 5 decembrie, la cimitirul Pantelimon 2.

„Cu tristețe și durere în suflet anunțăm ca înmormântarea va avea loc vineri la cimitirul Pantelimon 2 (ora încă nu a fost stabilită). Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15,la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan ( în parcul Alexandru Ioan Cuza )”, se arată într-un mesaj publicat de apropiați pe contul de Facebook al artistului, dar și pe pagina trupei Partizan.

Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, s-a stins din viață marți, 2 decembrie, în urma unui AVC.  A fost unul dintre cei mai excentrici și recognoscibili artiști ai rockului românesc. A devenit cunoscut în anii ’90 ca membru al trupei Timpuri Noi, unde energia lui contagioasă și stilul nonconformist au făcut furori. Ulterior, a fondat trupa Partizan, cu care a rămas în memoria publicului prin hituri precum „Fata mea”, „Banii” sau „Dușmănia”. Cu o carieră de peste trei decenii, Artan a fost mereu același personaj electrizant: spontan, sincer până la duritate, mereu cu replici memorabile și cu o prezență scenică imposibil de ignorat.

×