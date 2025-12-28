Acasă » Știri » Produsul tradițional de Crăciun care ne distruge creierul. Avertismentul medicului Leon Dănăilă

De: David Ioan 28/12/2025 | 10:37
În contextul în care alimentația contemporană este dominată de produse intens procesate, adaosuri de zahăr și surse de grăsimi dificil de evitat, specialiștii atrag tot mai des atenția asupra impactului acestor obiceiuri asupra sănătății cerebrale.

Neurochirurgul Leon Dănăilă, una dintre cele mai respectate figuri din domeniul neurologiei românești, avertizează că anumite alimente consumate frecvent pot influența negativ funcțiile cognitive atunci când sunt integrate în dietă fără măsură.

Unul dintre aspectele evidențiate de medic îl reprezintă consumul ridicat de grăsimi saturate, o categorie prezentă în numeroase preparate tradiționale. Slănina, untul sau untura, alimente considerate de mulți români drept componente firești ale mesei, pot deveni factori de risc atunci când sunt consumate constant și în cantități mari.

Potrivit specialistului, aceste grăsimi pot afecta circulația sângelui la nivelul creierului, ceea ce, în timp, poate favoriza apariția accidentelor vasculare cerebrale și a unor afecțiuni neurodegenerative, inclusiv boala Alzheimer.

Dănăilă recomandă reducerea consumului de grăsimi saturate și orientarea către alternative mai sănătoase, precum grăsimile polinesaturate. Acestea se regăsesc în uleiurile vegetale de calitate și în anumite specii de pește, recunoscute pentru conținutul lor benefic de acizi grași esențiali.

Avertismentul medicului Leon Dănăilă

Specialiștii subliniază că astfel de alegeri alimentare pot contribui la menținerea elasticității vaselor de sânge și la susținerea funcțiilor cognitive pe termen lung.

Un alt principiu esențial menționat de neurochirurg este moderația. Nu este necesară eliminarea completă a alimentelor considerate nesănătoase, însă consumul lor trebuie gestionat cu atenție. Evitarea exceselor, echilibrul nutrițional și diversificarea alimentației sunt elemente-cheie pentru protejarea sănătății creierului.

Medicul amintește și o regulă simplă, dar eficientă: masa ar trebui încheiată înainte de a ajunge la senzația de sațietate totală, pentru a preveni supraalimentarea.

Limitarea zahărului, reducerea grăsimilor saturate și atenția acordată consumului de pești mari – care pot conține cantități crescute de metale grele – sunt recomandări care, alături de o dietă variată, pot avea un rol important în menținerea funcțiilor cognitive și în prevenirea deteriorării cerebrale odată cu înaintarea în vârstă.

Specialiștii subliniază că adoptarea unor obiceiuri alimentare responsabile reprezintă una dintre cele mai accesibile și eficiente modalități de protejare a sănătății creierului.

