Prognoza meteo azi, 9 octombrie 2026. Nu puneți încă hainele de vară în dulap! România se încălzește până la 30 de grade

România se pregătește pentru o zi de octombrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate, care vor aminti mai degrabă de sfârșitul verii decât de mijlocul toamnei. Potrivit prognozei meteorologice pentru vineri, 9 octombrie 2026, maximele vor ajunge izolat până la 30 de grade în Câmpia Română, iar Bucureștiul va avea parte de o după-amiază cu 28-29 de grade. În schimb, în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, vremea începe să se răcească, iar ploile însoțite de descărcări electrice își vor face apariția în mai multe regiuni.

Vremea în România

Potrivit ANM, meteorologii anunță o zi cu diferențe termice între regiunile țării. În vest, nord-vest și parțial în centru, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, însă valorile diurne se vor menține, în general, peste mediile obișnuite pentru această perioadă.

În restul țării, vremea va continua să fie mult mai caldă decât în mod normal pentru începutul lunii octombrie, iar maximele se vor situa, în general, între 20 și 28 de grade. În Câmpia Română, temperaturile pot atinge izolat chiar și 30 de grade, valori care amintesc de zilele călduroase de vară.

Minimele nocturne vor coborî până la 6 grade în depresiuni, în timp ce pe litoral vor rămâne în jurul valorii de 17 grade. Dimineața și noaptea, ceața își poate face apariția pe alocuri.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

Locuitorii din Banat, Crișana, Maramureș și din nordul țării vor resimți o schimbare a vremii, deoarece temperaturile vor începe să scadă, chiar dacă în multe zone vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil, dar înnorările vor deveni mai accentuate pe parcursul zilei, când pe arii restrânse sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 3-5 litri pe metru pătrat, iar izolat pot ajunge la 8-10 litri pe metru pătrat. În nordul țării, ploile pot continua și pe parcursul nopții.

Sudul și sud-estul României

În Muntenia și în cea mai mare parte a sudului țării, vremea va rămâne deosebit de caldă pentru această dată din calendar. Temperaturile ridicate vor domina orele amiezii, iar în Câmpia Română sunt posibile valori de până la 30 de grade, cu totul izolat.

Cerul va fi variabil, fără ca prognoza să indice precipitații semnificative în această regiune pe parcursul intervalului analizat. Vântul va sufla slab și moderat, astfel că vremea va fi potrivită pentru activități în aer liber.

Diferența dintre temperaturile de la amiază și cele din timpul nopții va rămâne însă importantă, iar diminețile vor fi considerabil mai răcoroase.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și în celelalte zone din sud-vestul țării, temperaturile diurne vor continua să fie ridicate pentru luna octombrie, însă atmosfera se poate schimba odată cu apropierea nopții.

Meteorologii anunță înnorări și averse pe arii restrânse în sud-vest, în special în timpul nopții de vineri spre sâmbătă. Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi, în general, reduse.

Prin urmare, cei care au planuri pentru seară sau pentru deplasări nocturne ar trebui să ia în calcul posibilitatea apariției unor episoade de ploaie.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar valorile termice diurne vor fi ridicate pentru începutul lunii octombrie.

Cerul va fi variabil, însă în nordul regiunii pot apărea înnorări și averse pe arii restrânse, însoțite local de descărcări electrice.

Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea, iar în anumite zone se poate forma ceață. Vântul va sufla, în general, slab și moderat.

Centrul țării și zona Carpaților

Transilvania se numără printre regiunile în care răcirea vremii va începe să se facă simțită, în special în partea centrală și nord-vestică. Cu toate acestea, temperaturile din timpul zilei vor rămâne în general peste cele obișnuite pentru această perioadă.

În centrul țării sunt prognozate înnorări și averse pe arii restrânse, atât în timpul zilei, cât și pe parcursul nopții, iar unele ploi vor fi însoțite de descărcări electrice.

La munte, vântul va avea intensificări temporare, mai ales în prima parte a intervalului, cu rafale de 40-50 km/h. În depresiunile intramontane, temperaturile minime pot coborî până la 6 grade, iar dimineața și noaptea se poate forma ceață.

Dobrogea și litoralul

În Dobrogea, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă a anului, în condițiile în care răcirea anunțată de meteorologi va afecta în principal vestul, nord-vestul și centrul țării.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Prognoza nu indică precipitații importante pentru această regiune în intervalul analizat.

Pe litoral, temperaturile minime vor fi printre cele mai ridicate din țară, ajungând în jurul valorii de 17 grade, în timp ce în depresiunile montane vor fi doar 6 grade.

Vremea în București

Bucureștenii vor avea parte de o zi care seamănă mai degrabă cu una de vară decât cu una de toamnă. Potrivit prognozei meteorologice, vremea va rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în special în orele amiezii.

Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade, o valoare neobișnuit de ridicată pentru data de 9 octombrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, fără fenomene meteorologice importante anunțate pentru Capitală.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 11-13 grade, ceea ce înseamnă că diferența dintre amiază și dimineața următoare poate depăși 15 grade.

Cum va fi vremea în marile orașe ale României

În Cluj-Napoca, răcirea care afectează parțial centrul țării poate deveni vizibilă, iar locuitorii trebuie să ia în calcul posibilitatea unor averse însoțite de descărcări electrice.

Și la Timișoara vremea va începe să se răcească, în condițiile în care vestul țării intră în zona cu instabilitate atmosferică.

La Iași, temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă, însă în nordul Moldovei pot apărea înnorări și ploi pe arii restrânse.

În Craiova, ziua se anunță caldă, dar în timpul nopții crește posibilitatea apariției averselor în sud-vestul țării.

Constanța va avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu o noapte relativ blândă pe litoral, în timp ce la Brașov pot apărea înnorări și averse, iar temperaturile nocturne vor fi mai scăzute decât în zonele joase din sudul țării.

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