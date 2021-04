Prognoza meteo. Cum va fi vremea în următoarele trei zile

În România, luni vor fi 23 de grade, dar miercuri vor apărea ninsori. Cum va fi vremea în următoarele trei zile.

Din păcate, vremea se va răci în cea mai mare parte a țării. Vom trece de la temperaturi de 20-23 grade Celsius, la valori mult sub media obișnuită pentru această perioadă, anunță Antena 3. De miercuri, temperaturile vor scădea drastic, când pe teritoriul țării va ajunge o masă de aer rece.

Meteorologii mai anunță spun că vor fi din nou ninsori la munte, astfel că sezonul de schi se va prelungi, deci nu este exclus să fie zăpadă pe pârtii, de Paște. Ninsori sunt așteptate în zonele montane şi posibil cele submontane. Temperaturile vor scădea drastic.

Dacă luni vremea va fi frumoasă, cu temperaturi de 21-23 grade, de marți mercurul va începe să scadă. Vor fi ploi cu descărcări electrice, iar vremea se va răci simțitor. Miercui va ninge la munte și pe alocuri va ploua.

Cum va fi vremea la munte, în următoarele două săptămâni

În primele două zile se vor înregistra temperaturi maxime medii de 9…10 grade, apoi vremea se va răci accentuat. Astfel, în perioada 14 – 16 aprilie, temperaturile diurne se vor situa în medie între 0 și 2 grade, valori cu mult sub cele normale. Începând cu data de 17 aprilie, tendința temperaturilor va fi de creștere ușoară și treptată, media maximelor urmând să atingă valori în jurul a 6 grade la finalul celei de-a doua săptămâni. Minimele termice nu vor avea variații semnificativ și vor fi preponderent negative, cuprinse în medie între -4 și 0 grade. Temporar vor fi precipitații slabe în cea mai mare parte a intervalului, mai ales sub formă de ploaie, exceptând intervalul 13 – 16 aprilie, când vor fi în general moderate cantitativ și predominant sub formă de ninsoare.