Programul complet al evenimentelor din Ajunul Crăciunului. Ce concerte sunt pe 24 decembrie 2025

Crăciunul aduce anul acesta o serie amplă de evenimente, concerte și activități dedicate tuturor vârstelor în târgurile tematice organizate de UNTOLD în București și Cluj-Napoca.

Atât în Ajun, cât și în zilele de 25 și 26 decembrie, vizitatorii sunt invitați să descopere spectacole live, zone interactive, spații de relaxare și oferte gastronomice variate.

Ce concerte sunt în ajunul Crăciunului

West Side Christmas Market și Planeta Crăciun devin astfel două dintre cele mai populare destinații de sezon, oferind experiențe complete pentru familii, turiști și localnici.

La West Side Christmas Market din București, atmosfera festivă este completată în fiecare seară de concerte live, care aduc pe scenă artiști cunoscuți și stiluri muzicale diverse, de la jazz și soul la pop și reinterpretări moderne ale colindelor. Programul artistic este structurat astfel:

24 decembrie, ora 19:30 – Moonlight Breakfast – Special Christmas Concert

25 decembrie, ora 19:30 – Sorin Zlat

26 decembrie, ora 19:30 – Irina Sârbu Band

27 decembrie, ora 19:30 – Ovidiu Niculescu

28 decembrie, ora 19:30 – Nuanțe

Târgul va funcționa între orele 15:00 și 22:00 în perioada 24–26 decembrie, iar în zilele de 27 și 28 decembrie, accesul publicului este permis între 11:00 și 22:00. Vizitatorii vor avea la dispoziție toate zonele tematice, instalațiile luminoase și atracțiile pentru copii pe toată durata programului.

Programul complet al Târgurilor de Crăciun

La Cluj-Napoca, Planeta Crăciun din Piața Unirii propune un program artistic axat pe tradiții, colinde și spectacole susținute de ansambluri locale. Serile de Crăciun vor fi animate de următoarele reprezentații:

25 decembrie Adriana Irimieș Glas Transilvan din Cluj Grai dulce, strămoșesc din Mociu Fiii Moților din Mihai Viteazu

26 decembrie, ora 19:00 – Copiii Tradițiilor Clujene

28 decembrie, ora 19:00 – HarMony

Fiecare seară va fi completată de jocuri de lumini proiectate pe cupola instalată în centrul orașului, transformând Piața Unirii într-un decor spectaculos. Programul de vizitare este stabilit astfel: 24 decembrie între orele 10:00–16:00, 25 decembrie între 14:00–22:00, iar în 26 și 27 decembrie între 10:00–22:00.

Tot la Cluj-Napoca, Târgul de Iarnă Planeta Crăciun de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian” este deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00. Aici, vizitatorii pot experimenta un patinoar de mari dimensiuni și un carusel tematic, conceput pentru a oferi momente de distracție atât copiilor, cât și adulților.

Atmosfera este completată de decoruri luminoase și zone dedicate gastronomiei de sezon, transformând locația într-un punct de atracție constant pe durata sărbătorilor de iarnă.

CITEŞTE ŞI: Cât costă un bilet la concertul lui Ștefan Hrușcă? Programul complet al evenimentelor din 22 decembrie

Bugetul pentru masa de Crăciun 2025. De câți bani ai nevoie, ca să nu îți lipsească nimic