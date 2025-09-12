Răsturnare de situație: martoră-cheie în procesul patronului care și-a ucis angajata gravidă. Cine este femeia care îl poate înfunda pe călăul Ioanei Beatrice

O martoră-cheie în procesul patronului care și-a ucis angajata gravidă ar putea să-i dea acestuia lovitura de grație. Paul Bușe a susținut în fața magistraților că nu știa că Ioana Beatrice așteaptă un copil. Cu toate acestea, martora-surpriză ar putea demonta toată apărarea criminalului de 72 de ani. CANCAN.RO are toate detaliile. Atenţie! Informații cu un puternic impact emoţional!

Uciderea unei tinere de 24 ani, angajată ca vânzătoare la un magazin alimentar din cartierul Titan, a șocat opinia publică. În luna decembrie a anului 2023, Ioana Beatrice a fost înjunghiată mortal de șeful său, un bărbat de 72 ani. Criminalul a dat dovadă de o cruzime ieșită din comun. A curmat două vieți în același timp, tânăra fiind însărcinată în patru luni cu o fetiță. Potrivit apropiaților fetei, Paul Bușe făcuse o obsesie pentru tânăra sa angajată, pe care o hărțuia. Ucigașul s-a predat singur la Poliție și a recunoscut crima în fața anchetatorilor. Acesta nu a arătat nicio urmă de regret pentru fapta comisă. El a mărturisit că ar fi ucis-o pe fată deoarece a prins-o furând din gestiune.

Pe parcursul procesului, Paul Bușe a încercat să obțină o pedeapsă mai mică. Asul din mânecă pe care s-a bazat a fost faptul că nu ar fi știut că Ioana Beatrice era însărcinată. El le-a spus magistraților că nu era la curent cu faptul că aceasta aștepta un copil. O martoră-surpriză ar putea să-i dea, însă, criminalului lovitura de grație. Este vorba chiar de contabila acestuia.

Femeia va depune mărturie la următoarea înfățișare în proces. Aceasta știa că Paul Bușe nu era străin de faptul că angajata sa urma să devină mamă. Ioana Beatrice i-a spus contabilei că șeful ei vrea să-i mărească salariul, ca să primească o indemnizație de creștere a copilului mai mare.

”Mi-a răspuns că asta nu se va afla niciodată”

Mărturiile contabilei ar putea cântări greu în decizia magistraților. Aceste declarații îi pot aduce criminalului ani buni de închisoare în plus. În încercarea de a o discredita pe martoră, Paul Bușe ar fi susținut că aceasta nu a fost angajata lui.

”Ele au vorbit la telefon, iar Ioana îi spune în discuție «Nea Paul mi-a propus să-mi mărească salariul ca să iau indemnizația mai mult». El zice că ea nici nu era contabila lui. Normal, probabil nu avea contract de muncă. Eu nu o cunosc, dar ne trebuia o adeverință pentru ajutorul de înmormântare de la stat și ea ne-a dat acea adeverință. Este clar că se ocupa de acte”, a spus, pentru CANCAN.RO, mama Ioanei Beatrice, Mihaela Ghibirdic, care locuiește în Italia.

Femeia își dorește ca procesul să se încheie cât mai repede. Fiecare înfățișare este o adevărată tortură sufletească. Mai mult, a început să aibă coșmaruri cu ucigașul fiicei sale.

”Important este să se termine procesul, pentru că nu mai rezist psihic. Am visat-o pe fată, că era la noi în dormitor, în România. Eu eram pe hol și încerca să mă tragă de haine spre ea, dar eu nu voiam să mă duc și mă trăgeam înapoi. Știam că în altă cameră erau soțul și băiețelul meu și mă trăgeam spre acea cameră. Nu vorbea, doar mă trăgea cu mânuțele de haine. Am visat și că s-a deschis magazinul și era acolo. M-am dus peste el, iar niște persoane mă țineau să nu fac asta. Atunci el a zis «Lăsați că vorbesc eu cu ea!». Și i-am zis că vreau să știu care este motivul și ce s-a întâmplat în ziua respectivă, iar el mi-a răspuns că asta nu se va afla niciodată”, a mai spus Mihaela Ghibirdic.

”Mi-a spus psiholoaga să nu mă uit la pozele cu Ioana”

Mama tinerei nu poate să se împace cu gândul că și-a pierdut fiica. Femeia a făcut terapie ca să treacă peste această traumă, dar încă nu a reușit să se vindece.

”Mă rog la Dumnezeu să rămân așa cu gândul că ea încă trăiește, că nu s-a întâmplat nimic. Îmi este frică să realizez adevărul, pentru că este foarte rău pentru mine. Mi-a spus psiholoaga să nu mă uit la pozele cu Ioana, pentru că nu se știe cum reacționează creierul meu în acele momente”, a încheiat Mihaela Ghibirdic.

CITEȘTE ȘI: Ucigașul tinerei însărcinate în 4 luni, renegat de soție. Femeia nu l-ar fi vizitat nici măcar o dată în arest. ”Am auzit că nici nu vrea să…”

Incredibil ce a pățit mama gravidei ucise de șeful ei! S-a întâmplat chiar lângă locul sângeroasei crime. ”Nu știu ce vom face”

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.