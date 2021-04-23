Răzvan Popescu: „Orașul Faptelor Bune, ediția de Paște, este ca vizita unui prieten drag pe care nu te așteptai sa-l vezi până la Crăciun și care te anunță că anul acesta vine și de Paște!”

Răzvan Popescu se pregătește să intre în Orașul Faptelor Bune, ediția de Paște.
„ORAȘUL FAPTELOR BUNE DE PAȘTE ESTE CA VIZITA UNUI PRIETEN DRAG PE CARE NU TE AȘTEPTAI SĂ-L VEZI PÂNĂ LA CRĂCIUN ȘI CARE TE ANUNȚĂ CĂ VINE ȘI ANUL ACESTA DE PAȘTE SĂ FIȚI ÎMPREUNĂ. CAM ASTA ÎNSEAMNĂ ORAȘUL FAPTELOR BUNE DE PAȘTE, ESTE O EXPERIENȚĂ CLAR NOUĂ, N-AM MAI TRĂIT-O PÂNĂ ACUM ȘI SUNT GATA PENTRU ORICE PROVOCARE!”, declară DJ-ul Radio ZU.
Fericirea de a fi parte activă în Orașul Faptelor Bune se traduce din discurs, în cazul simpaticului DJ Radio ZU.
„SUNT ATÂT DE MULTE CUVINTE PRIN CARE AȘ PUTEA SĂ DESCRIU EXPERIENȚA MEA DIN ORAȘUL FAPTELOR BUNE. ESTE GENUL ĂLA DE STARE PE CARE ORICÂT DE DEZVOLTAT AI AVEA VOCABULARUL, NU-ȚI GĂSEȘTI CUVINTELE SĂ O DESCRII. PE DE ALTĂ PARTE, DACĂ ÎN COPILĂRIE NU EXISTĂ CRĂCIUN FĂRĂ MOȘ CRAĂCIUN, ACUM, ÎN PARTEA ASTA A VIEȚII MELE DE ADULT, APROAPE CĂ NU ȘTIM CĂ VIN SĂRBĂTORILE DE IARNĂ FĂRĂ ORAȘUL FAPTELOR BUNE.
CAM ASTA SE ÎNTÂMPLĂ ÎN VIAȚA MEA DE CÂȚIVA ANI ȘI ÎMI DORESC CA ACEASTĂ EXPERIENȚĂ SĂ ȚINĂ CÂT MAI MULT, PENTRU CĂ ÎNTR-O SĂPTĂMÂNĂ PE AN NE DĂM SEAMA CĂ ÎN LUMEA ASTA PLINĂ DE EGOISM ȘI DE EGO PERSONAL, MAI EXISTĂ ȘI MOMENTE ÎN CARE NE LĂSĂM PE NOI, PENTRU A-I AJUTA PE ALȚII, IAR EFORTUL NOSTRU AL DJ-ILOR DE LA RADIO ZU ESTE NIMIC ÎN COMPARAȚIE CU TOATE PROVOCĂRILE PE CARE LE PRIMESC MULȚI OAMENI DE LA VIAȚĂ, PROVOCĂRI PE CARE LA UN MOMENT DAT NU LE MAI POT TRECE SINGURI ȘI D-ASTA APELEAZĂ LA OAMENII DIN ORAȘUL FAPTELOR BUNE!”, conchide Răzvan Popescu.
PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ISTORIE, „ORAȘUL FAPTELOR BUNE” ÎȘI DESCHIDE PORȚILE ÎNTR-O EDIȚIE SPECIALĂ ORGANIZATĂ ÎN SĂPTĂMÂNA DE DINAINTEA PAȘTELUI. AȘADAR, DE SÂMBĂTĂ, 24 APRILIE, PÂNĂ ÎN VINEREA MARE, PE 30 APRILIE, RADIO ZU TRANSMITE DIN ORAȘUL FAPTELOR BUNE PENTRU CĂ „FAPTELE BUNE SUNT DRUMUL CĂTRE ÎNVIERE!”. 24 DE ORE, 7 ZILE DIN 7, LIVE PE RADIO ZU, MIHAI MORAR, DANIEL BUZDUGAN, EMMA, TEA TEODORESCU, RĂZVAN POPESCU, ADI MIHĂILĂ „THE HITMAN”ȘI RALUCA BENAVIDES TRANSMIT, LA UNISON: „ROMÂNIA, DE BINE E NEVOIE MEREU. CHIAR ȘI ÎN ANUL ÎN CARE NE-A FOST CEL MAI GREU, NOI SUNTEM ZU! SUNTEM UN RADIO DE NEBUNI ȘI VREM SĂ-I FACEM PE OAMENI MAI BUNI!”.
„AȘA CUM SE ÎNTÂMPLĂ ÎN FIECARE AN, ÎN CADRUL CELEI MAI FRUMOASE CAMPANII DE RADIO, PE PLATFORMA > POȚI ÎNSCRIE CAZURI, NECAZURI, ORICE AI NEVOIE. VISE, DORINȚE, MOFTE, POFTE. BUTONUL CARE TE DUCE DIRECT PE PLATFORMA DE ÎNSCRIERI ÎL GĂSEȘTI PE RADIOZU.RO, PRIMUL BUTON DIN DREAPTA SIGLEI RADIO ZU, ACOLO UNDE SCRIE >.”,_ explică Daniel Buzdugan, în
matinal.
„ÎN SĂPTĂMÂNA MARE, NE SCHIMBĂM ÎN PIJAMALE, CA SĂ SCHIMBĂM FAPTELE BUNE ÎN FAPTE NORMALE. ÎNAINTE DE PAȘTE, 7 DJ-I DE LA ZU SE ÎNCHID IAR ÎN “ORAȘUL FAPTELOR BUNE” CA SĂ DESCHIDĂ INIMI. NU 7 ZILE, NU O SĂPTĂMÂNĂ. CI TOATĂ SĂPTĂMÂNA MARE.
VOM FI ACOLO DIN NOU, ÎN ORAȘUL DE DEASUPRA ORAȘULUI, LA ETAJUL 18 DE LA INTERCONTINENTAL BUCUREȘTI. VOI, FORZA ZU, NE-ATI ARĂTAT CĂ NU DOAR DE CRĂCIUN SE POT ÎNTÂMPLA MINUNI, CI ORICÂND SE ADUNĂ ÎMPREUNĂ OAMENI BUNI. VOI SUNTEȚI MOTIVUL PENTRU CARE, DE PAȘTE, IEPURAȘUL REÎNVIE ORAȘUL. DE SÂMBĂTĂ, 24 APRILIE, NE MUTĂM ÎN CASA RADIO ZU. FAPTELE BUNE SUNT DRUMUL CĂTRE ÎNVIERE!”, declară Mihai Morar.
Oamenii de bine care vor să susțină cazurile înscrise pe platfoma Orașul Faptelor Bune vor avea la dispoziție două conturi bancare, unul de Lei și unul de Euro, puse la dispoziție de către Fundația Mereu Aproape.
România, de bine e nevoie mereu! Ascultă Radio ZU! Urmărește 7 zile din 7 Orașul Faptelor Bune! Și în 2021, construim un oraș deasupra orașului! Ca în fiecare an, întreaga campanie va putea fi ascultată non-stop pe toate frecvențele Radio ZU și va putea fi urmărită video 24/24 pe site-ul www.radiozu.ro/live [1]. Momentele cele mai importante vor fi transmise live și pe pagina de facebook a Radio ZU, dar și pe ZU TV.