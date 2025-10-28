Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Regele Charles, umilit public din cauza fratelui său: „De cât timp știți despre Prințul Andrew și Epstein?”

28/10/2025
Regele Charles a trecut printr-un moment stânjenitor în timpul unei vizite la Catedrala Lichfield din Staffordshire. Acesta a fost umilit în public din cauza fratelui său. Cum s-a întâmplat totul vedeți în articol!

Regele Charles a fost huiduit de un protestatar care l-a întrebat despre legăturile Prințului Andrew cu Jeffrey Epstein, într-un moment în care presiunea asupra familiei regale continuă să crească din cauza acestei relații controversate.

Incidentul s-a petrecut luni, în timpul unei vizite la Catedrala Lichfield din Staffordshire. În timp ce regele Charles dădea mâna cu oamenii prezenți, un individ l-a întrebat daca i-a cerut poliției „să acopere” faptele fratelui său. Mai mult decât atât, protestatarul a început să urle la Regele Charles.

„De cât timp știi despre Andrew și Epstein? Ai cerut poliției să acopere cazul lui Andrew? Ar trebui să li se permită parlamentarilor să dezbată despre familia regală în Camera Comunelor?”, a strigat protestatarul.

Regele se afla la doar câțiva pași de bărbatul care tot insista cu întrebările la adresa lui și, totuși, nu a răspuns acestora. Oamenii care se aflau în jur i-au spus protestatarului să plece și să tacă din gură.

De asemenea, în ultimele săptămâni, Prințul Andrew se confruntă din nou cu critici intense legate de relația sa cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein, mai ales după publicarea memoriilor postume ale acuzatoarei sale, Virginia Giuffre. Andrew neagă cu fermitate toate acuzațiile.

Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ...
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar ...
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar chefii promit o competiție fără precedent!
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească ...
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe interlop
