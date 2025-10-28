Regele Charles, umilit public din cauza fratelui său: „De cât timp știți despre Prințul Andrew și Epstein?”

Regele Charles a trecut printr-un moment stânjenitor în timpul unei vizite la Catedrala Lichfield din Staffordshire. Acesta a fost umilit în public din cauza fratelui său. Cum s-a întâmplat totul vedeți în articol!

Regele Charles a fost huiduit de un protestatar care l-a întrebat despre legăturile Prințului Andrew cu Jeffrey Epstein, într-un moment în care presiunea asupra familiei regale continuă să crească din cauza acestei relații controversate.

Regele Charles, umilit public din cauza fratelui său

Incidentul s-a petrecut luni, în timpul unei vizite la Catedrala Lichfield din Staffordshire. În timp ce regele Charles dădea mâna cu oamenii prezenți, un individ l-a întrebat daca i-a cerut poliției „să acopere” faptele fratelui său. Mai mult decât atât, protestatarul a început să urle la Regele Charles.

„De cât timp știi despre Andrew și Epstein? Ai cerut poliției să acopere cazul lui Andrew? Ar trebui să li se permită parlamentarilor să dezbată despre familia regală în Camera Comunelor?”, a strigat protestatarul.

Regele se afla la doar câțiva pași de bărbatul care tot insista cu întrebările la adresa lui și, totuși, nu a răspuns acestora. Oamenii care se aflau în jur i-au spus protestatarului să plece și să tacă din gură.

De asemenea, în ultimele săptămâni, Prințul Andrew se confruntă din nou cu critici intense legate de relația sa cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein, mai ales după publicarea memoriilor postume ale acuzatoarei sale, Virginia Giuffre. Andrew neagă cu fermitate toate acuzațiile.

Regele Charles și Prințul William nu își mai vorbesc! De la ce a pornit cearta celor doi, după vizitele lui Harry

S-au certat sau nu angajații lui Donald Trump cu cei ai Regelui Charles, din cauza mâncării? Ce spune Palatul Buckingham