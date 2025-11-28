Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag

Opt cetățeni români au fost convinși de un bărbat să muncească în Anglia, însă autoritățile au descoperit că aceștia erau ținuți în condiții degradante, fără documente și fără bani. Situația a ieșit la iveală după ce unul dintre români, un adolescent de 15 ani, a reușit să alerteze poliția.

Hewa Magari, în vârstă de 45 de ani, proprietar al unei spălătorii auto, a fost acuzat că i-a obligat pe cei opt români să muncească, după ce le-ar fi promis salarii corecte și cazare.

Românii erau ţinuţi în condiţii inumane

Printre victime se aflau două femei și șase bărbați, cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani. Adolescentul de 15 ani a fost cel care a reușit să contacteze poliția și să dezvăluie abuzurile la care erau supuși.

Magari a fost găsit vinovat și condamnat la închisoare. Potrivit autorităților britanice, acesta ar fi recrutat românii între noiembrie și decembrie 2020, promițându-le locuri de muncă legale și cazare. În realitate, odată ajunși la spălătoria auto, oamenii au fost lipsiți de acte și bani și închiși într-o cameră mică și într-un șopron din curtea firmei.

Un adolescent de 15 ani a scos totul la lumină

În timpul pandemiei de COVID-19, situația s-a înrăutățit, iar românii au fost obligați să muncească fără a primi salariu. Magari a fost condamnat pentru sclavie și servitute, pedeapsa fiind de opt ani și jumătate de închisoare.

Românii vorbeau foarte puțin engleză, iar adolescentul de 15 ani a fost cel care a reușit să ceară ajutorul polițiștilor. La momentul intervenției, autoritățile au găsit victimele speriate și incapabile să părăsească locul.

„Am găsit oameni înghesuiți, speriați și complet dependenți de agresorul lor. Trauma îndurată este imposibil de cuantificat. Faptul că au avut puterea să depună mărturie și să stea față în față cu el demonstrează o tărie de caracter extraordinară”, a declarat inspectorul-șef Mike Stubbins.

