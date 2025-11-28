Acasă » Știri » Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag

Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag

De: David Ioan 28/11/2025 | 17:43
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Un adolescent de 15 ani a dat totul în vileag
Români ținuți ca sclavi la o spălătorie auto din Anglia. Sursă: Pixabay

Opt cetățeni români au fost convinși de un bărbat să muncească în Anglia, însă autoritățile au descoperit că aceștia erau ținuți în condiții degradante, fără documente și fără bani. Situația a ieșit la iveală după ce unul dintre români, un adolescent de 15 ani, a reușit să alerteze poliția.

Hewa Magari, în vârstă de 45 de ani, proprietar al unei spălătorii auto, a fost acuzat că i-a obligat pe cei opt români să muncească, după ce le-ar fi promis salarii corecte și cazare.

Românii erau ţinuţi în condiţii inumane

Printre victime se aflau două femei și șase bărbați, cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani. Adolescentul de 15 ani a fost cel care a reușit să contacteze poliția și să dezvăluie abuzurile la care erau supuși.

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Magari a fost găsit vinovat și condamnat la închisoare. Potrivit autorităților britanice, acesta ar fi recrutat românii între noiembrie și decembrie 2020, promițându-le locuri de muncă legale și cazare. În realitate, odată ajunși la spălătoria auto, oamenii au fost lipsiți de acte și bani și închiși într-o cameră mică și într-un șopron din curtea firmei.

Un adolescent de 15 ani a scos totul la lumină

În timpul pandemiei de COVID-19, situația s-a înrăutățit, iar românii au fost obligați să muncească fără a primi salariu. Magari a fost condamnat pentru sclavie și servitute, pedeapsa fiind de opt ani și jumătate de închisoare.

Românii vorbeau foarte puțin engleză, iar adolescentul de 15 ani a fost cel care a reușit să ceară ajutorul polițiștilor. La momentul intervenției, autoritățile au găsit victimele speriate și incapabile să părăsească locul.

„Am găsit oameni înghesuiți, speriați și complet dependenți de agresorul lor. Trauma îndurată este imposibil de cuantificat. Faptul că au avut puterea să depună mărturie și să stea față în față cu el demonstrează o tărie de caracter extraordinară”, a declarat inspectorul-șef Mike Stubbins.

CITEŞTE ŞI: Câți bani câștigă un român la cules de vie în Italia. Carabinierii au descins în forță

Țeapă imobiliară în București! Un escroc închiriază o garsonieră-fantomă, iar anunțul său a împânzit internetul. Mai multe persoane i-au picat în plasă

 

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Știri
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Știri
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”
Digi 24
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată...
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care ...
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
Vezi toate știrile
×