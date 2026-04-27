Ruxandra Luca, prima reacție după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor săi. Ce spune despre episodul din benzinărie

Ruxandra Luca a revenit în atenția publicului după ce a publicat primul mesaj clar de la împăcarea cu tatăl copiilor ei, la câteva luni după scandalul care a izbucnit în urma imaginilor surprinse într-o benzinărie din București. (VEZI AICI DETALII)

Episodul a fost intens mediatizat, după ce în presă au apărut fotografii în care vedeta apărea în ipostaze intime alături de un medic chirurg căsătorit. Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale și au generat un val de reacții, afectându-i atât viața personală, cât și activitatea profesională.

Ruxandra Luca, prima reacție după ce s-a împăcat cu tatăl copiilor săi

În urma scandalului, colaborarea ei cu Antena 1, unde avea o rubrică de parenting în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, a fost suspendată, iar Ruxandra Luca a ales să se retragă temporar din spațiul public.

În perioada care a urmat, vedeta a preferat să ducă o viață discretă, evitând aparițiile publice și limitându-și prezența online. Totodată, Ruxandra Luca îşi făcuse contul de Instagram privat, o decizie neobișnuită pentru o persoană publică obișnuită să împărtășească frecvent momente din viața personală.

Ce spune despre episodul din benzinărie

Recent, vedeta a confirmat că s-a împăcat cu tatăl copiilor ei, iar mesajul publicat pe Instagram reprezintă prima reacție directă după această împăcare. Aceasta a vorbit despre presiunea mediatică, despre lecțiile învățate și despre oamenii care i-au rămas alături în perioada dificilă.

“E nedrept și dureros să fii redusă la un singur moment nesemnificativ din viața ta. Dar e o lecție de viață care te ajută să crești în 3 luni cât în 30 de ani. Și să-ți dai seama câţi oameni buni ai in jur. Mulți! Mult mai mulți decât ai fi îndrăznit să speri. Recunoscătoare pentru fiecare lecție de viață primită. Și pentru toți oamenii buni din jurul meu.”

CITEŞTE ŞI: Fostul soț a iertat-o pe Ruxandra Luca. Dragostea învinge în celebrul caz al zbenguielii de pe bancheta din spate

Ce decizie a luat medicul căsătorit după episodul din benzinărie cu Ruxandra Luca. Imaginile care au făcut înconjurul internetului au avut urmări