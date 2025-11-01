Acasă » Știri » S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e devastată: „Am vorbit toată dimineața și erai bine”

S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e devastată: „Am vorbit toată dimineața și erai bine”

De: Alina Drăgan 01/11/2025 | 10:43
S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e devastată: „Am vorbit toată dimineața și erai bine”
S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Sfârșit tragic pentru un român de doar 39 de ani. Mădălin Mihai Ghibuși era șofer pe TIR și era așteptat acasă de soția și fiica lui. Însă, acesta nu a mai ajuns să le vadă, după ce și-a dat ultima suflare în timp ce se află în cursă, în Italia. Acum s-a aflat și cauza decesului, iar familia este devastată.

Mădălin Mihai Ghibuși străbătea Europa pentru a-și susține financiar familia. Bărbatul de 39 de ani era șofer de TIR, iar în momentul tragediei se afla în Italia. Totul s-a întâmplat joi, 30 octombrie, în timp ce Mihai se afla în cursă.

Cauza morții lui Mihai, șofer de TIR în Italia

Din primele informații, se pare că bărbatul ar fi suferit un infarct la volan. Din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic, iar acum familia lui este în doliu.

„Din păcate, colegul și bunul nostru prieten a plecat mult prea devreme în ultima lui cursă, însă nu a mai ajuns la destinație. A suferit un infarct în Italia care i-a fost fatal”, au transmis colegii lui Mihai, în mediul online.

S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia /Foto: Facebook

Mihai a lăsat în urmă o fiică și o soție ce sunt acum distruse de durere. Partenera bărbatului își strigă suferința în mediul online. Femeia spune că a vorbit cu el chiar înainte de tragedie și totul părea bine.

Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Ne-ai lăsat singure și ai plecat de lângă noi, am vorbit toată dimineața și erai bine… Inima mea, soțul meu…” , a scris soția lui Mihai, pe Facebook.

Familia lui Mihai are nevoie de ajutor pentru repatriere

Acum, familia lui Mihai se luptă să aducă trupul neînsuflețit ala acestuia în țară. Însă, costurile pentru repatriere sunt unele mari, așa că soția lui a cerut ajutorul oamenilor.

„Promit că voi face tot posibilul să te aducem acasă, puiul meu, cu ajutorul oamenilor buni care sunt alături de noi. Orice ajutor contează să îmi pot aduce soțul înapoi acasă🖤

Ștefania Codruța Ghibuși

RO36 REVO 0000 1819 0896 9184

REVOROBB”, se mai arată în mesajul femeii.

S-a aflat motivul crimei din Pantelimon! De ce a fost otrăvită bătrâna de 83 de ani de femeia care o îngrijea și cine a dat-o de gol

BREAKING | Accident aviatic pe pista de la Băneasa! Un avion de școală a rămas fără roți la aterizare

Tags:
Iți recomandăm
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Știri
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
Știri
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că…
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se...
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul
Gandul.ro
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a...
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament de lux în Moscova pe numele Rusiei
Digi 24
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament...
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul
Gandul.ro
Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Ana Morodan, transformare șocantă! „Contesa digitală” a slăbit enorm, abia o mai recunoști
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu ...
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că s-ar fi sinucis
Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să ...
Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța”
Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru
Ceaiul pe care sigur nu l-ai băut niciodată, dar face minuni pentru organism, potrivit Lidiei Fecioru
Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au ...
Doi tineri din Gorj au încercat să își vândă propriul copil pentru suma de 7.000 de euro. Ce au vrut să facă apoi cu banii
S-a aflat motivul crimei din Pantelimon! De ce a fost otrăvită bătrâna de 83 de ani de femeia care ...
S-a aflat motivul crimei din Pantelimon! De ce a fost otrăvită bătrâna de 83 de ani de femeia care o îngrijea și cine a dat-o de gol
Vezi toate știrile
×