S-a aflat cauza morții lui Mihai, românul de 39 de ani care era șofer de TIR în Italia. Soția e devastată: „Am vorbit toată dimineața și erai bine”

Sfârșit tragic pentru un român de doar 39 de ani. Mădălin Mihai Ghibuși era șofer pe TIR și era așteptat acasă de soția și fiica lui. Însă, acesta nu a mai ajuns să le vadă, după ce și-a dat ultima suflare în timp ce se află în cursă, în Italia. Acum s-a aflat și cauza decesului, iar familia este devastată.

Mădălin Mihai Ghibuși străbătea Europa pentru a-și susține financiar familia. Bărbatul de 39 de ani era șofer de TIR, iar în momentul tragediei se afla în Italia. Totul s-a întâmplat joi, 30 octombrie, în timp ce Mihai se afla în cursă.

Cauza morții lui Mihai, șofer de TIR în Italia

Din primele informații, se pare că bărbatul ar fi suferit un infarct la volan. Din păcate, pentru acesta nu s-a mai putut face nimic, iar acum familia lui este în doliu.

„Din păcate, colegul și bunul nostru prieten a plecat mult prea devreme în ultima lui cursă, însă nu a mai ajuns la destinație. A suferit un infarct în Italia care i-a fost fatal”, au transmis colegii lui Mihai, în mediul online.

Mihai a lăsat în urmă o fiică și o soție ce sunt acum distruse de durere. Partenera bărbatului își strigă suferința în mediul online. Femeia spune că a vorbit cu el chiar înainte de tragedie și totul părea bine.

„Ne-ai lăsat singure și ai plecat de lângă noi, am vorbit toată dimineața și erai bine… Inima mea, soțul meu…” , a scris soția lui Mihai, pe Facebook.

Familia lui Mihai are nevoie de ajutor pentru repatriere

Acum, familia lui Mihai se luptă să aducă trupul neînsuflețit ala acestuia în țară. Însă, costurile pentru repatriere sunt unele mari, așa că soția lui a cerut ajutorul oamenilor.

„Promit că voi face tot posibilul să te aducem acasă, puiul meu, cu ajutorul oamenilor buni care sunt alături de noi. Orice ajutor contează să îmi pot aduce soțul înapoi acasă🖤 Ștefania Codruța Ghibuși RO36 REVO 0000 1819 0896 9184 REVOROBB”, se mai arată în mesajul femeii.

