Scandal între Andreea Bălan și Andreea Antonescu. “Eu nu mă bag în familia altcuiva”

În copilărie, cele două cântărețe formau trupa “Andrè” și, în afară de proiectul muzical, ele aveau o prietenie foarte strânsă. Anii au trecut, iar ele au decis că e timpul ca drumul lor muzical să nu mai continue în același sens. Desigur, au existat și discuții mai mult sau mai puțin plăcute, iar la începutul acestui an, Andreea Antonescu s-a supărat pe Andreea Bălan după ce aceasta a făcut mărturisiri despre bătăile primite de la părinți.

Andreea Antonescu, despre mărturisirile fostei colege de trupă Andreea Bălan “Eu nu mă bag în familia altcuiva”

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan a acordat în urmă cu câteva luni un interviu în care a vorbit despre traumele din copilăria ei și a fostei sale colege de trupă, mai exact despre bătăile pe care le primea de la tatăl ei… iar tatăl Andreei Antonescu era și el violent. “Din ce știu eu, la ea a fost altfel pentru că venea și mama ei și fratele, venea toată familia. În schimb, și ea era bătută cu furtunul”, a povestit soția lui George Burcea în emisiunii “Xtra Night Show”.

Când a aflat despre mărturisirile intime făcute de Andreea Bălan, Andreea Antonescu a reacționat la Cancan.ro, emisiune difuzată de România TV: “Am înțeles, aaah… știi ce nu-mi place mie vreodată? Nu-mi place să mă bag în familia altcuiva. Mi se pare total imoral și incorect să discut despre ce se întâmplă în familiile altor persoane. Nu sunt de acord cu genul ăsta de comentarii pentru că tata este de mult plecat de pe lumea asta, mi se pare normal ca în momentul în care arunci niște acuzații aș cere și părerea celuilalt, din păcate tatălui meu nu i se pot cere argumente sau păreri. Mi se pare total imoral”.

Scânteia războiului s-a stins când Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator, la scurt timp după ce s-a născut prin cezariană fetița ei cea mică. Imediat ce a aflat despre problemele de sănătate întâmpinate în sala de nașteri de nașa fiicei sale, Andreea Antonescu a mers la aceasta la spital, unde i-a adus un cadou pentru Clara, iar pentru ea, un buchet cu flori.

Din nefericire, săptămâna viitoare, între 11 și 12 iunie, la Arenele Romane vor cânta următoarele formații și artiști. 3 Sud Est, L.A., Akcent, Class, Axxa, Body & Soul, Sweet Kiss, Simona Nae, Pepe, Valahia (Mihai Trăistariu), Andreea Bălan. După cum puteți observa și pe afiș… lipsește numele Andreei Antonescu. Contactată telefonic, aceasta a mărturisit că ea nu a vorbit nimic despre evenimentul care are loc peste o săptămână și că a vorbit cu soția lui George Burcea doar despre încercările medicale prin care a trecut de când a devenit mămică pentru a doua oară.

“Cu Andreea (n.r.: Andreea Bălan) am vorbit în ultima vreme, am fost și la ea la spital și chiar acum câteva zile am vorbit la telefon. Sunt chiar bucuroasă că este mai bine. Despre acest eveniment, nu am vorbit niciodată. E adevărat, am discutat mai mult despre ea, nu despre muncă, dar, să fiu sinceră, nici nu știam că se întoarce pe scenă și nici nu am auzit de acest concert. E adevărat, sunt și eu destul de ocupată, dar, cu siguranță, nu mi-a spus nimic despre acest eveniment. Mă bucur însă că se simte mai bine și revine pe scenă. Ea știe cel mai bine dacă și cum revine, probabil că s-a gândit la acest lucru”, a dezvăluit Andreea Antonescu, potrivit wowbiz.ro.