Singura dorință a Ramonei Olaru pentru 2026, după scandalul cu Alex Bodi. A spus-o public!

Anul 2025 nu s-a sfârșit prea bine pentru Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani s-a trezit în mijlocul unui scandal de proporții. S-ar răfuit cu Alex Bodi, dar acum lasă totul în urmă. Este un an nou, iar Ramona Olaru a spus care este sigura dorință pe care o are pentru 2026, după toate cele întâmplate. La ce visează vedeta?

Ramona Olaru a încheiat anul 2025 fiind în mijlocul unui scandal de proporții, după ce unele afirmații făcute de ea l-au enervat pe Alex Bodi. Musculosul s-a revoltat după ce a auzit-o declarând că nu își mai dorește alături de ea un bărbat sărac și a trecut la atac.

Ramona Olaru i-a ținut piept lui Alex Bodi, însă și alții au intervenit în scandal și totul a escalada. Astfel, vedeta nu a avut parte de un început de an prea liniștit, iar acum a spus care este sigura ei dorință pentru 2026.

Ei bine, se pare că tot ce își dorește Ramona Olaru pentru noul an este să nu fie nevoită să mai fie puternică, așa cum o face de mulți ani. Se pare că ajuns la capătul puterilor și acum își dorește doar liniște.

„Pentru 2026 îmi doresc doar să nu mai fie nevoie să fiu puternică!”, a scris Ramona Olaru, pe TikTok.

Ramona Olaru îl invită pe Alex Bodi în instanță

Întreg scandalul în care a fost implicată Ramona Olaru a pornit de la câteva declarații făcute de aceasta care nu au fost pe gustul lui Alex Bodi. Pe scurt, vedeta Antena 1 a mărturisit că nu vrea să mai aibă de-a face cu bărbați săraci material și mental, dar și că nu va mai accepta niciodată să întrețină un bărbat, să plătească ea lucruri în casă sau să facă pe sponsorul în cuplu.

Sinceritatea ei a activat anumite „butoane” declanșatoare în mintea lui Alex Bodi, iar reacția acestuia a fost pe măsură. Ramona Olaru a fost surprinsă de ieșirea musculosului și este hotărâtă să nu lase lucrurile nerezolvate.

„Abia m-am trezit. Am primit știrea asta de la un milion de prieteni. Ce? Poftim? Cine e omul ăsta să vorbească așa despre mine? Cum poți să îți permiți? De ce? De unde? Probabil cauți vreo atenție, dar nu mă interesează. Cred că trebuie să rezolvăm legal. Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit! Toată viața am zis că nu mă bag în astfel de discuții, cu nimeni. Și nu mă las trasă în jos de anumite niveluri. Și mai ales de oameni cu care nu am interacționat nici măcat o dată în viața mea. Dar, deja e mult. Lucrurile nu vor rămâne asa”, a spus Ramona Olaru, în mediul online.

Foto: Instagram