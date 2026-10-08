Șoferul care conducea microbuzul echipei Dinamo 2, în care Constantin Covaciu și-a pierdut viața, a murit după două luni de spitalizare

Șoferul care conducea microbuzul echipei Dinamo 2, în care Constantin Covaciu și-a pierdut viața, a murit după două luni de spitalizare
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Accidentul în care a fost implicat microbuzul ce transporta delegația echipei Dinamo 2 continuă să producă efecte dramatice. La mai bine de două luni de la tragedia petrecută pe 31 iulie, șoferul vehiculului, în vârstă de 83 de ani, a murit la Spitalul de Urgență Floreasca din București, unde fusese internat în stare gravă încă din ziua accidentului. Decesul său ridică bilanțul victimelor la două persoane.

Primul care și-a pierdut viața în urma accidentului a fost Constantin Covaciu, maseurul formației Dinamo 2, în vârstă de 58 de ani. Acesta a murit la scurt timp după impact, din cauza leziunilor suferite.

Șoferul care conducea microbuzul echipei Dinamo 2 a murit

Accidentul s-a produs în apropiere de Câmpulung Muscel, după ce microbuzul în care se afla delegația clubului bucureștean a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac. În vehicul se aflau membri ai staffului și jucători ai echipei secunde, majoritatea cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani.

Printre persoanele rănite s-a numărat și Adrian Ropotan, antrenorul echipei Dinamo 2, care a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma impactului. Formația se afla în cantonament în județul Argeș și se deplasa către terenul de antrenament în momentul producerii accidentului.

Pentru transport, conducerea clubului închiriase microbuzul de la o firmă din zona Câmpulung. Potrivit informațiilor apărute după accident, vehiculul s-a oprit într-un copac, iar acest lucru a dus la evitarea unui deznodământ și mai grav, întrucât în apropiere se afla o râpă.

La momentul tragediei, reacția patronului firmei care a pus la dispoziție microbuzul a stârnit numeroase semne de întrebare. Contactat de Fanatik pentru a comenta cele întâmplate, Dumitru Colonescu a declarat:

„Îmi pare foarte rău, eu în ultimii ani nu am avut niciun accident. Ați înțeles? În ce an a avut loc accidentul?”

Răspunsul bărbatului a surprins, deoarece acesta părea să nu cunoască nici faptul că unul dintre vehiculele firmei sale fusese închiriat de Dinamo 2, nici că avusese loc un accident atât de grav.

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