Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI!

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei cu ajutorul căruia țintim să ne dublăm din nou investiția, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte ponturi din fotbal.

Ne vom îndrepta atenția către partidele care se dispută astăzi în Anglia, Germania, Australia și Champions League. „Pachetul Zilei” rezultat cuprinde 11 selecții în cote fabuloase pe care le puteți combina cum doriți pe biletele pe care le veți juca la pariuri în încercarea de a vă rotunji veniturile.

PACHETUL ZILEI

CHAMPIONS LEAGUE – SEMIFINALE (TUR)

REAL MADRID – CHELSEA, SUB 3.5 GOLURI ȘI SUB 11.5 CORNERE – COTA 1.47

REAL MADRID – CHELSEA, 0-0, 1-0, 0-1 SAU 1-1 – COTA 2.00

REAL MADRID – CHELSEA, KARIM BENZEMA PESTE 0.5 FAULTURI SUFERITE – COTA 1.60

ANGLIA – CHAMPIONSHIP

BRENTFORD – ROTHERHAM, 1X ȘI 2-5 GOLURI ÎN MECI – COTA 1.55

ANGLIA – LEAGUE ONE

ACCRINGTON – PORTSMOUTH 2 CU HA 0 1.40

CHARLTON – CREWE, 1 – COTA 1.72

PETERBOROUGH – DONCASTER, 1- COTA 1.50

SUNDERLAND – BLACKPOOL, PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.45

WIMBLEDON – ROCHDALE, 1X ȘI PESTE 1.5 GOLURI – COTA 1.75

GERMANIA – ZWEITE

NURNBERG – KIEL, AMBELE ÎNSCRIU – COTA 1.55

AUSTALIA – A-LEAGUE

SYDNEY FC – MELBOURNE VICTORY, 1X ȘI PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.55

Cum vă spunem de fiecare dată, pariurile oferite mai sus pot ajuta la construirea biletelor pe care doriți astăzi să investiți. Rămâne ca voi să decideți cum veți combina propunerile noastre, în biletele pe care le veți juca.