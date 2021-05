Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI!

Astăzi, pe lângă Biletul Zilei și Cota 3, pe care le găsiți AICI, ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri și cu alte selecții din fotbal.

Ne vom îndrepta atenția către partidele care se dispută astăzi în Champions League, România Germania, Grecia, China, Australia și Elveția. „Pachetul Zilei” rezultat cuprinde 11 selecții în cote fabuloase pe care le puteți combina cum doriți pe biletele pe care le veți juca la pariuri în încercarea de a vă rotunji veniturile.

PACHETUL ZILEI

ROMÂNIA- LIGA 1 – PLAY-OFF

SEPSI OSK – UNIVERSITATEA, X2 ȘI SUB 3.5 GOLURI- COTA 1.53

ROMÂNIA – LIGA 1 – PLAY-OUT

ASTRA – UTA, ASTRA CÂȘTIGĂ ORICARE REPPRIZĂ – COTA 1.68

FC HERMANNSTADT – VIITORUL, PESTE 1.5 GOLURI- COTA 1.44

POLI IAȘI – DINAMO, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.90

CHAMPIONS LEAGUE – SEMIFINALA (RETUR)

CHELSEA – REAL MADRID, PSF X – COTA 1.70

CHINA – SUPER LEAGUE

TIANJIN TIGERS – HEBEI, SUB 3.5 GOLURI – COTA 1.42

SHANGHAI SHENHUA – SHANGHAI PORT, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.45

AUSTRALIA – A LEAGUE

PERTH GLORY – MELBOURNE CITY, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.57

ELVEȚIA – CUPA

SERVETTE – ST. GALLEN, AMBELE MARCHEAZĂ – COTA 1.54

GERMANIA – LIGA 3

DUISBURG – BAYERN II, PESTE 2.5 GOLURI – COTA 1.60

GRECIA – GRUPĂ CAMPIONAT

AEK – PAOK, SUB 2.5 GOLURI – COTA 1.55