(P) Transformă-ți curtea sau grădina într-un spațiu exclusivist cu ajutorul încălzitorului de terasă pe gaz

Un încălzitor pe gaz este cel mai bun mod de a transforma terasa, curtea sau grădina ta într-un spațiu exclusivist, guvernat de stil și confort termic la superlativ. Tocmai de aceea prietenii noștri de la Pefoc, specializați în comercializarea și montajul profesional al renumitului semineu pe lemne, astăzi, ne propun un dispozitiv special.

Acesta face parte din gama încălzitoarelor portabile pentru terasa restaurantului tău, curtea sau grădina ta, care oferă acel plus de căldură și stil, în serile reci de primăvară, toamnă, iarnă sau oricând temperatura de afară, devine mai puțin generoasă cu gradele în plus. Așadar, faceți cunoștință cu acest dispozitiv termic pentru exterior conceput să prelungească momentele magice petrecute în compania familiei, persoanei iubite sau a prietenilor dragi!

Extrem de util în aer liber, sigur și deosebit de estetic și prevăzut cu flacără reală (foc adevărat), încălzitorul de exterior pe gaz, poate fi folosit sau închiriat la restaurante, terase comerciale, baruri, hoteluri. Datorită prezenței sale scenice, momentele minunate în grădină sau pe terasă, nu trebuie să se încheie o dată cu împuținarea gradelor din termometru! Aparatul garantează o temperatură confortabilă și un design unic, în timp ce flacăra impresionează cu lumină ambientală, creând o atmosferă cu adevărat specială. Căldura, starea de spirit, confortul și siguranța sunt caracteristicile cheie ale acestui încălzitor.

Încălzitorul de terasă pe gaz este un dispozitiv diferit ce reușește să decoreze cu stil și unicitate, cele mai frumoase terase, curți sau grădini exterioare. Poate fi utilizat cu succes în restaurante și lanțuri hoteliere ca o completare a spațiului de luat masa sau de recreere. Designul elegant al încălzitorului este stilizat pentru a atrage toate privirile. Aspectul și căldura plăcută, vor face ca grădinile caselor și terasele de restaurant, să fie mereu pline de oaspeți, indiferent de frigul de afară.

Aprinderea încălzitorului are nevoie de doar câteva secunde. Este extrem de confortabil și intuitiv. Aparatul poate funcționa constant la putere maximă, chiar și până la 17 ore fără întreruperi. Este alimentat de o butelie de 11 kg fiind adecvat, atât gazului propan-butan, cât și propanului pur care este recomandat. În plus, nu are nevoie de un sistem de evacuare precum cel dintr-un focar semineu pentru că acesta, pur și simplu arde cu flacără curată fără să emită sunete sau miros neplăcut. Funcționarea încălzitorului nu influențează circulația aerului, ceea ce este deosebit de important pentru utilizatorii alergici.

Încălzitoarele de terasă sunt alimentat cu gaz lichid dintr-o butelie ascunsă în carcasa inferioară a aparatului. Flăcările sunt închise într-o incintă specială cu sticlă, care protejează utilizatorul de contactul direct cu focul. Proiectarea și structura încălzitorului garantează protecția focului de vânt. Încălzitorul este echipat cu o supapă anti-răsturnare specială, care, în cazul căderii aparatului, întrerupe automat alimentarea cu gaz a regulatorului, stingând în același timp, flacăra. Dispozitivul este echipat cu un sistem de control manual complet sigur, ce protejează împotriva scurgerilor necontrolate de combustibil.

