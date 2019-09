Trei perechi de incaltaminte pentru inceputul de toamna

Printre planurile pentru o mini-vacanta in care sa te bucuri de ultimele saptamani de vara, stim ca o adevarata fashionista se gandeste deja cum sa-si pregateasca garderoba de toamna: piese basic, cateva articole statement insiprate de podiumurile de moda internationale si incaltaminte versatila, un aspect ce necesita o atentie deosebita.

Pantofi

Orice outfit devine stilat cand porti o pereche de pantofi de calitate, iar pe Fashion Days sigur vei gasi o multime de modele, culori si texturi, care sa se potriveasca stilului tau. Si pentru ca ca in lunile de toamna vremea este destul de capricioasa, recomandarea este incepeti refreshul dulapului de incaltaminte cu o pereche de pantofi de dama din piele, chiar daca pielea intoarsa, pare o alternativa tentanta, fiind dintre variantele cele mai cautate. Totusi, o pereche de pantofi din piele neagra sau camel sunt potriviti in orice combinatie de culori, asortandu-se perfect cu nuantele tomnatice din jur, plus ca își vor mentine forma mai mult timp.

Ghete

Fie ca optezi pentru botine cu toc, bocanci sau niste cowboy boots, se spune ca alegand perechea potrivita de ghete poti sa cuceresti lumea. Iar adevarul este ca outfiturile de toamna prind culoare cand te joci cu texturile si imprimeurile pe care le gasesti in oferta de ghete dama de pe Fashion Days. De la animal print pana la piele neagra lacuita, cu botul rotunjit sau in varianta ascutita, cu toc sau fara, alegerea potrivita este mereu cea care se combina perfect cu personalitatea ta stilistica.

Sneakersi

Pantofii sport raman si in sezonul rece vedetele unei garderobe cool. Astfel, poti sa pui pe tine un trenci lejer, pe care sa il combini cu o pereche clasica de Converse albi si sigur nu vei da gres. Sau poti alege o tinuta monocroma pe care sa o asortezi cu niste pantofi sport New Balance in culori vibrante, care vor da un twist tinutelor de la birou. Cel mai bine este sa descarcati aplicatia Fashion Days unde o sa gasiti sute de modele de sneakersi, de la diverse branduri, la preturi accesibile.