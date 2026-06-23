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Ultimul mesaj al Gabrielei Tănase. Ce a postat solista de muzică populară din Oltenia, înainte să moară

De: Irina Vlad 23/06/2026 | 18:57
Ultimul mesaj al Gabrielei Tănase. Ce a postat solista de muzică populară din Oltenia, înainte să moară
Ultimul mesaj transmis de Gabriela Tănase/ sursă foto: social media
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Lumea muzicii populare din România este în doliu după ce interpreta Gabriela Tănase s-a stins din viață fulgerător. Înainte de tragedie, direct de pe patul de spital, artista a lăsat un ultim mesaj. Fanii sunt de părere că și-a prevestit moartea. 

Prin cântecele și talentul său, Gabriela Tănase va rămâne vie în inimile celor care au iubit folclorul românesc. Vestea morții sale a fost făcută publică de reprezentanții televiziunii TVF Oltenia.

Ultimul mesaj transmis de Gabriela Tănase

Cu doar câteva zile înainte să se stingă din viață, Gabriela Tănase parcă și-a prevestit moartea. Ea a postat pe rețelele de socializare un mesaj despre viață, versurile unei melodii care par să îi prevestească despărțirea de această lume. Ea s-a fotografiat de pe un pat de spital, iar pe fundal a adăugat o melodie cu următoarele versuri:

„Luptă pentru tine, crede în vise, viața e scurtă, nu trebuie compromis, cazi și te ridici, arzi ca un fulger”, sunt versurile pe care le-a postat Gabriela Tănase recent.

Comentariile de la postare sugerează, de asemenea, că artista ar fi trecut printr-o perioadă delicată din punct de vedere medical:

„Multă sănătate îți doresc. Te iubesc mult, sora mea frumoasă”

„Sănătate maximă să-ți dea Dumnezeu”

„Îți doresc multă sănătate și mă rog pentru tine să fii bine! Te iubesc mult”, sunt o comentariile primite de artistă.

Gabriela Tănase ar fi avut probleme medicale/ sursă foto: social media

Moartea cântereței lasă în urmă un gol uriaș în inimile celor care au cunoscut-o, dar și pentru fanii care i-au apreciat întreaga carieră artistică. Gabriela Tănase a fost una dintre prezențele remarcante pe scena folclorului din Oltenia, care reușea să transmită emoție și respect pentru tradițiile românești prin fiecare cântec.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a interpretei de muzică populară Gabriela Tănase. Echipa TVF Oltenia transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Prin cântecele și talentul său, Gabriela Tănase va rămâne vie în inimile celor care au iubit folclorul românesc. Dumnezeu să o odihnească în pace și să ofere putere familiei în aceste momente grele”, este mesajul transmis de echiap TVF Oltenia.

Pe rețelele de socializare, cei care au apreciat-o și-au exprimat regretele prin sute de mesaje de condoleanțe.

„Veșnică să-i fie odihna în lumină”

„Drum lin către îngeri”

„Dumnezeu să o odihnească în pace”

„Sincere condoleanțe familiei”, au fost o parte din mesajele utilizatorilor.

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