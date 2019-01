Uluitor! O tânăra româncă de doar 26 de ani este căpitanul unui vas de 30.000 de cai putere!

Ștefana Farcaș are doar 26 de ani, dar a avansat enorm în cariera pe care și-a ales-o, aceea de marinar! Ea este deja un ofițer comandant al fregatei Regele Ferdinand, o navă care are 30.000 de cai putere. Ștefana este, de asemenea, ofițer comandant de luptă, ofițer de observare și ofițer de navigație.

Extranews.ro a dezvăluit povestea tinerei căpitan de navă. La 11 ani, a făcut o călătorie în care a avut șansa să vadă o navă de război! A știut atunci care-i va fi meseria. Familia ei nu a fost încântată, a crezut că fata lor va urma să studieze matematica și IT. Decizia a fost, însă, a fetei.

Și-a început cariera la vârsta de 14 ani, când a participat la Colegiul Militar Câmpulung Moldovenesc. A urmat urcușul pe scara ierarhică a Ștefaniei.

E clar, Ștefana Farcaș are o slujbă dură. Trebuie să execute manevre de navă în diferite condiții, cum ar fi intrarea și ieșirea din porturi de tranzit. În plus, trebuie să călătorească de mai multe ori și nu are libertatea de a petrece weekend-ul, așa cum fac oamenii obișnuiți. Cu toate acestea, are șansa minunată de a întâlni diferite culturi și de a trăi în diferite tradiții