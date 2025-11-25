Acasă » Altceva Podcast » Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză

Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză

De: Irina Vlad 25/11/2025 | 13:03
Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză
sursă foto: Pixabay

Un băiețel rus în vârstă de doi ani a murit după ce a fost înțepat de o meduză în timp ce se afla într-o destinație turistică populară din Malaezia. Vladimir Iakubanets a murit miercuri la spitalul Sultanah Bahiyah, la patru zile după ce a fost înțepat de o meduză cubică pe plaja Cenang din Langkawi săptămâna trecută. 

Meduza cubică este cunoscută pentru faptul că are unul dintre cele mai mortale veninuri dintre toate animalele. Incidentul a avut loc în a doua zi a vacanței familiei, când copilul înota în apele puțin adânci de lângă țărm împreună cu părinții săi.

Un copil de doi ani a fost ucis de o meduză veninoasă

Tatăl său, Nikita, în vârstă de 32 de ani, a spus că băiețelul se juca în apă când a început brusc să plângă. „Soția mea l-a scos din apă și mi l-a dat înainte să se ducă să ia o cârpă pentru a-i curăța piciorul”, a declarat tatăl micuțului.

Nikita a spus că copilul său a încetat să mai respire în câteva secunde. „I-am făcut resuscitare cardio-pulmonară cât mai repede posibil, iar alți turiști ne-au ajutat să ajungem la salvamari”, a spus el.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Echipa de salvare a spălat rănile băiatului cu oțet înainte de a-l duce la o clinică. În cele din urmă, a fost transportat la spital, unde copilul a luptat pentru viața sa, înainte de a ceda complicațiilor. Vladimir Iakubanets a murit miercuri la spitalul Sultanah Bahiyah, la patru zile după ce a fost înțepat de meduză cubică pe plaja Cenang din Langkawi.

După nenorocire, Nikita, tatăl micuțului, a mulțumit echipei medicale pentru că a făcut tot posibilul să-i salveze fiul. El speră că incidentul va servi ca avertisment pentru alți vizitatori cu privire la prezența meduzelor veninoase în apele din Langkawi.

 

O fetiță de doi ani a ajuns la spital după ce a fost la McDonald`s. Ce conținea lichidul suspect pe care l-a consumat

Tragedie românească în Spania! Un tânăr fotbalist a murit în urma unui accident rutier grav. Daniel avea doar 18 ani

Tags:
Iți recomandăm
Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens”
Altceva Podcast
Care vor fi zodiile-vedetă din 26 ianuarie 2026 încolo. Camelia Pătrășcanu: „Berbecii și Vărsătorii simt mai intens”
Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile: ”N-am rezistat!”
Știri
Cu ce probleme s-a confruntat Mihai Stoica, după ce a ținut post cu apă timp de 7 zile:…
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
Digi24
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat
O femeie a trăit șocul vieții, după ce s-a cazat la hotel. Ce a descoperit sub pat
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și ...
Apariție neașteptată la Chefi la Cuțite! Mark Bryan este concurentul care a venit în fustă și tocuri: „Nu mi-e frică”
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie ...
Eșec decorativ la Timișoara! Bradul neconvențional aprinde controverse înainte de sărbători: „Bătaie de joc, cel mai urât”
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei ...
O nouă lovitură pentru Valentina Aldea! Oana Ungureanu a depus plângere la DNA împotriva senatoarei POT
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea ...
Andreea Bălan a anunțat data nunții! Când va ajunge în fața altarului și unde va avea loc marea petrecere
O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece ...
O femeie a devenit virală pe internet, după ce a depus plângere că n-a primit prioritate la o trece de pietoni. Ce i-au răspuns polițiștii
Vezi toate știrile
×