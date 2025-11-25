Vacanță de coșmar pentru o familie. Copilul de doi ani a murit înțepat de o meduză

Un băiețel rus în vârstă de doi ani a murit după ce a fost înțepat de o meduză în timp ce se afla într-o destinație turistică populară din Malaezia. Vladimir Iakubanets a murit miercuri la spitalul Sultanah Bahiyah, la patru zile după ce a fost înțepat de o meduză cubică pe plaja Cenang din Langkawi săptămâna trecută.

Meduza cubică este cunoscută pentru faptul că are unul dintre cele mai mortale veninuri dintre toate animalele. Incidentul a avut loc în a doua zi a vacanței familiei, când copilul înota în apele puțin adânci de lângă țărm împreună cu părinții săi.

Un copil de doi ani a fost ucis de o meduză veninoasă

Tatăl său, Nikita, în vârstă de 32 de ani, a spus că băiețelul se juca în apă când a început brusc să plângă. „Soția mea l-a scos din apă și mi l-a dat înainte să se ducă să ia o cârpă pentru a-i curăța piciorul”, a declarat tatăl micuțului.

Nikita a spus că copilul său a încetat să mai respire în câteva secunde. „I-am făcut resuscitare cardio-pulmonară cât mai repede posibil, iar alți turiști ne-au ajutat să ajungem la salvamari”, a spus el.

Echipa de salvare a spălat rănile băiatului cu oțet înainte de a-l duce la o clinică. În cele din urmă, a fost transportat la spital, unde copilul a luptat pentru viața sa, înainte de a ceda complicațiilor. Vladimir Iakubanets a murit miercuri la spitalul Sultanah Bahiyah, la patru zile după ce a fost înțepat de meduză cubică pe plaja Cenang din Langkawi.

După nenorocire, Nikita, tatăl micuțului, a mulțumit echipei medicale pentru că a făcut tot posibilul să-i salveze fiul. El speră că incidentul va servi ca avertisment pentru alți vizitatori cu privire la prezența meduzelor veninoase în apele din Langkawi.

