Valul de caniculă s-a răspândit în Europa. În Germania s-au topit semafoarele din cauza temperaturilor ridicate

Europa este sub avertizare de caniculă. Mai multe țări se confruntă cu temperaturi ridicate, la care oamenii abia mai pot face față. Un videoclip postat pe rețelele de socializare prezintă o situație neașteptată provocată de acest val de căldură.

Temperaturile sunt în continuă creștere. Dacă zilele trecute Franța s-a aflat sub cod roșu de caniculă, acum Germania se confruntă cu aceeași situație. Un videoclip publicat pe TikTok a devenit viral. O femeie a arătat cum semafoarele s-au topit la propriu din cauza căldurii. Nici România nu va scăpa de disconfort termic. Începând de duminică, 28 iunie, temperaturile vor crește semnificativ, iar de luni, 29 iunie se vor înregistra temperaturi extreme. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Valul de caniculă face ravagii

În Europa de Vest s-au înregistrat temperaturi record. În Franța mai multe persoane au murit din cauza caniculei. Printre victime s-au numărat și copii uitați de părinți în mașini. De asemenea, valul de caniculă va ajunge și în estul Europei. Problemele continuă și în Germania și Italia, acolo unde s-au înregistrat în jur de 40-45 de grade Celsius. Mai mult decât atât, semafoarele s-au topit la propriu. În mediul online, un videoclip în care se putea observa cum semafoarele erau afectate, a devenit viral.

Autoritățile au anunțat și ele situația în care se află, astfel că au fost raportate probleme la echipamentele expuse timp îndelungat la soarele puternic. În plus, pe lângă defecțiunile semafoarelor, în Germania s-au sesizat situații neplăcute și pe autostrăzi. Unele rute ale trenurilor au fost anulate, potrivit Fortune.ro.

Problemele cauzate de caniculă continuă în Germania

Valul de caniculă a pus mari probleme statului german. Rețeaua de autostrăzi Autobahn a fost afectată. Pe lângă Berlin, betonul autostrăzii A2 a cedat, iar circulația a fost închisă. De asemenea, în orașul Dormagen, zeci de bătrâni dintr-un azil au fost evacuați. Aceștia au fost nevoiți să primească ajutor medical din cauza temperaturilor extreme. În interiorul clădirii s-au înregistrat în jur de 35 de grade Celsius.

Un alt bătrân din Germania s-a stins pe timpul nopții. Momentan nu se cunoaște cauza exactă a decesului, însă este posibil să fi fost cauzat de căldură. Aerul condiționat nu este atât de popular acolo și asta pentru că nu au avut loc episoade de caniculă dese.

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