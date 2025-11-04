Acasă » Știri » Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”

Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”

De: Alina Drăgan 04/11/2025 | 19:54
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir /Foto: Pixabay

Acum sunt vedete, au numeroși fani și duc o viață la care mulți visează. Însă, norocul nu a venit peste noapte, iar multe dintre celebritățile din România au muncit din greu înainte să devină cunoscute. Cum au făcut primii bani unele dintre vedete? Nu s-au sfiit să dezvăluie că începutul nu a fost ușor.

Atunci când vine vorba despre vedete care nu au avut un început chiar ușor, Lida Buble este un bun exemplu. Încă de la o vârstă fragedă aceasta și-a dorit să fie pe propriile picioare, să aibă banii ei, așa că nu s-a ferit de muncă.

Lidia Buble a câștigat primii bani în cimitir

Lidia Buble a făcut primii bani alături de tatăl său lucrând în cimitir. Nu s-a ferit de muncă, iar ulterior a fost femeie de serviciu, bonă, dar și manager de vânzări auto.

„La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și să fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam un milion pe zi”, a declarat Lidia Buble.

Lidia Buble /Foto: Instagram

Cum au făcut vedetele din România primii bani

Lidia Buble nu este singura care a muncit din greu înainte să atingă celebritatea. La fel a făcut și Smiley. Artistul și-a câștigat primii bani vânzând pepeni în piață.

Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc...
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

„Am câștigat primii bani în piață, am vândut pepeni cu un văr de-ai mamei mele. Mă urcam pe tarabă şi strigam: Hai la pepeni, neamule!”, a mărturisit Smiley.

Și Gina Pistol, soția cântărețului, a început să își câștige banii încă de la vârsta de 17 ani. Aceasta a lucrat într-un xerox, iar ulterior a fost optician.

„Am terminat Școala de Arte și Meserii. Eu sunt de meserie optician. Atunci când eram mică, mama s-a gândit să fac o meserie, să fac bani. Veneai la mine cu rețeta și, pe vremuri, când făceam eu practică șlefuiam lentila. Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Știam lentile concave, convexe. Eu, pe la 17 ani, am început să muncesc și ca operator xerox. Câți oameni veneau să tragă la xerox la mine”, a declarat Gina Pistol.

Gina Pistol /Foto: Instagram

Nici Alex Velea nu a avut parte de un început prea ușor, iar înainte de a cunoaște celebritatea a muncit din greu.

„Provin dintr-o familie modestă. Am crescut la periferia Craiovei. Un an sau doi am mâncat numai crenvurști cu muștar. Și pufuleți, mulți pufuleți. Luam câte un sac de pufuleți. Vindeam haine, mă plimbam cu sacul de rafie în spate, pe străzi. Viața e plină de suișuri și de coborâșuri. A trebuit să trec prin iad ca să cunosc Raiul. Acum sunt ce îmi doream să fiu la 13-14 ani”, a spus Alex Velea.

Antonia a urmat și ea aceeași cale. A început să lucreze de la o vârstă fragedă, iar primii bani i-a câștigat fiind bonă. Ulterior a început să facă modelling.

„Se băteau părinţii din cartier pe ea, ca să stea cu copiii lor. Pentru că, după ce copiii mâncau şi adormeau, ca să nu se plictisească, Antonia le strângea jucăriile, spăla vasele, făcea ordine. Normal că toţi o solicitau! Şi făcea 10 dolari pe oră!

Eu îi puneam deoparte, într-un cont. Apoi, când făcea modelling, era plătită cu 1.000-1.200 de dolari. Iar la 18 ani avea în cont 12.000 de dolari, pe care i-a folosit când s-a întors în România”, mărturisea mama Antoniei.

CITEȘTE ȘI:

Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă de o femeie: „Mi-am dat seama că era cu…”

Lidia Buble radiază în braţele lui Horaţiu Nicolau, dar nu uită trecutul! “O dragoste toxică!”

Tags:
Iți recomandăm
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Știri
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce…
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online
Știri
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o…
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ...
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator ...
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă ...
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit ...
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate ...
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate la nașteri și cum a reacționat DSP când a aflat neregulile
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Vezi toate știrile
×