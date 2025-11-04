Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”

Acum sunt vedete, au numeroși fani și duc o viață la care mulți visează. Însă, norocul nu a venit peste noapte, iar multe dintre celebritățile din România au muncit din greu înainte să devină cunoscute. Cum au făcut primii bani unele dintre vedete? Nu s-au sfiit să dezvăluie că începutul nu a fost ușor.

Atunci când vine vorba despre vedete care nu au avut un început chiar ușor, Lida Buble este un bun exemplu. Încă de la o vârstă fragedă aceasta și-a dorit să fie pe propriile picioare, să aibă banii ei, așa că nu s-a ferit de muncă.

Lidia Buble a câștigat primii bani în cimitir

Lidia Buble a făcut primii bani alături de tatăl său lucrând în cimitir. Nu s-a ferit de muncă, iar ulterior a fost femeie de serviciu, bonă, dar și manager de vânzări auto.

„La Deva am lucrat cu tata în cimitir, la gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei. Am zis că încep să muncesc și să fac bănuții mei. Primul job a fost în cimitir, cu tata. Primeam un milion pe zi”, a declarat Lidia Buble.

Cum au făcut vedetele din România primii bani

Lidia Buble nu este singura care a muncit din greu înainte să atingă celebritatea. La fel a făcut și Smiley. Artistul și-a câștigat primii bani vânzând pepeni în piață.

„Am câștigat primii bani în piață, am vândut pepeni cu un văr de-ai mamei mele. Mă urcam pe tarabă şi strigam: Hai la pepeni, neamule!”, a mărturisit Smiley.

Și Gina Pistol, soția cântărețului, a început să își câștige banii încă de la vârsta de 17 ani. Aceasta a lucrat într-un xerox, iar ulterior a fost optician.

„Am terminat Școala de Arte și Meserii. Eu sunt de meserie optician. Atunci când eram mică, mama s-a gândit să fac o meserie, să fac bani. Veneai la mine cu rețeta și, pe vremuri, când făceam eu practică șlefuiam lentila. Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Știam lentile concave, convexe. Eu, pe la 17 ani, am început să muncesc și ca operator xerox. Câți oameni veneau să tragă la xerox la mine”, a declarat Gina Pistol.

Nici Alex Velea nu a avut parte de un început prea ușor, iar înainte de a cunoaște celebritatea a muncit din greu.

„Provin dintr-o familie modestă. Am crescut la periferia Craiovei. Un an sau doi am mâncat numai crenvurști cu muștar. Și pufuleți, mulți pufuleți. Luam câte un sac de pufuleți. Vindeam haine, mă plimbam cu sacul de rafie în spate, pe străzi. Viața e plină de suișuri și de coborâșuri. A trebuit să trec prin iad ca să cunosc Raiul. Acum sunt ce îmi doream să fiu la 13-14 ani”, a spus Alex Velea.

Antonia a urmat și ea aceeași cale. A început să lucreze de la o vârstă fragedă, iar primii bani i-a câștigat fiind bonă. Ulterior a început să facă modelling.

„Se băteau părinţii din cartier pe ea, ca să stea cu copiii lor. Pentru că, după ce copiii mâncau şi adormeau, ca să nu se plictisească, Antonia le strângea jucăriile, spăla vasele, făcea ordine. Normal că toţi o solicitau! Şi făcea 10 dolari pe oră! Eu îi puneam deoparte, într-un cont. Apoi, când făcea modelling, era plătită cu 1.000-1.200 de dolari. Iar la 18 ani avea în cont 12.000 de dolari, pe care i-a folosit când s-a întors în România”, mărturisea mama Antoniei.

CITEȘTE ȘI:

Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă de o femeie: „Mi-am dat seama că era cu…”

Lidia Buble radiază în braţele lui Horaţiu Nicolau, dar nu uită trecutul! “O dragoste toxică!”