Veste importantă pentru salariați! Cine poate avea cu până la 8 zile de concediu în plus

Veste importantă pentru salariați! Cine poate avea cu până la 8 zile de concediu în plus
Concediu
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Concediul de odihnă este un drept garantat tuturor salariaților care lucrează în baza unui contract individual de muncă. Deși vechimea în muncă este asociată de multe ori cu beneficii suplimentare, legislația nu prevede o majorare automată a numărului de zile de concediu pentru toți angajații.

Regulile diferă în funcție de domeniul în care lucrează salariatul și de prevederile contractuale aplicabile.

Veste importantă pentru salariați

Potrivit Codului muncii, durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an. Acesta este pragul sub care niciun angajator nu poate coborî. Totuși, contractul individual de muncă sau contractul colectiv poate prevedea un număr mai mare de zile de concediu, iar drepturile înscrise în contract trebuie respectate.

În sectorul privat, vechimea în muncă nu aduce automat zile suplimentare de concediu. Un salariat cu mulți ani de experiență poate beneficia de același număr de zile ca o persoană aflată la începutul carierei, dacă nu există prevederi speciale în regulamentul intern, contractul colectiv de muncă sau alte politici ale angajatorului. Unele companii aleg însă să ofere zile suplimentare angajaților care acumulează anumite perioade de activitate, iar condițiile diferă de la un angajator la altul.

Pentru personalul din administrația publică se aplică reguli distincte. Concediul de odihnă este stabilit în funcție de vechimea în muncă, astfel că salariații cu o vechime de până la 10 ani beneficiază de 21 de zile lucrătoare de concediu, iar cei care depășesc 10 ani de vechime au dreptul la 25 de zile lucrătoare.

Există și reglementări speciale pentru personalul atestat din activitatea de cercetare științifică încadrat în unități bugetare. În acest caz, concediul de odihnă este de 24 de zile lucrătoare pentru o vechime de până la cinci ani, de 26 de zile pentru o vechime cuprinsă între cinci și 15 ani și de 28 de zile pentru o vechime mai mare de 15 ani.

Numărul zilelor de concediu poate fi majorat și în alte situații. Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, persoanele nevăzătoare, alte persoane cu dizabilități și tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani beneficiază de cel puțin trei zile lucrătoare suplimentare de concediu. Acestea se adaugă concediului obișnuit și nu îl înlocuiesc.

Cine poate avea cu până la 8 zile de concediu în plus

În cazul persoanelor care se angajează pe parcursul anului, concediul se acordă proporțional cu perioada lucrată. Dreptul la concediu se acumulează din momentul începerii activității, fără a fi necesară împlinirea unui an complet de muncă.

La încetarea contractului individual de muncă, zilele de concediu acumulate și neefectuate trebuie compensate în bani. Este singura situație în care concediul de odihnă poate fi plătit, deoarece pe durata raportului de muncă dreptul la odihnă nu poate fi înlocuit printr-o sumă de bani.

Salariații cu timp parțial beneficiază de aceleași drepturi privind concediul de odihnă ca și cei cu normă întreagă. Numărul zilelor de concediu nu este redus doar pentru că programul de lucru este mai scurt.

Concediul se efectuează pe baza unei programări stabilite de angajator, după consultarea salariatului. Dacă este fragmentat în mai multe perioade, legea prevede că angajatul trebuie să beneficieze de cel puțin 10 zile lucrătoare consecutive de concediu într-un an.

În situația în care concediul nu este efectuat în anul pentru care a fost acordat, zilele rămase nu se pierd automat. Angajatorul are obligația de a le acorda într-un termen de 18 luni calculat de la începutul anului următor celui în care s-a născut dreptul la concediu.

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