Detalii neștiute din familia lui Răzvan Simion. Ce relație au fiica lui, Ianca, și fratele ei mai mic

Fiica lui Răzvan Simion, Ianca, a vorbit deschis despre relația apropiată pe care o are cu fratele său mai mic, Tudor, despre valorile pe care le-a moștenit de la părinți și despre modul în care familia lor s-a adaptat după divorțul părinților.

Deși cei doi au personalități diferite și aleg să își trăiască viața în mod distinct, legătura dintre ei a rămas una puternică de-a lungul anilor.

Detalii neștiute din familia lui Răzvan Simion

Tudor, care este licean și urmează să intre în clasa a XII-a, preferă să stea departe de atenția publică și de rețelele sociale, spre deosebire de sora sa. Chiar și așa, Ianca spune că relația lor este una foarte apropiată și că se pot baza unul pe celălalt în orice moment. Tânăra a oferit și câteva detalii despre personalitatea fratelui ei, explicând că acesta este pasionat de motoare și sporturi extreme și că are o încredere în sine pe care o admiră.

„Da, Tudor, fratele meu mai mic, nu e deloc fan social media, cu greu fac o poză cu el. Acum este mai înalt decât mine, cu două capete mai exact, e pasionat de motoare și sporturi extreme. Are o încredere în sine rară și o minte sclipitoare; recunosc că îi invidiez puțin carisma și simțul umorului. Sunt sigură că acestea le-a moștenit de la tata. Mă bucur că acum ne înțelegem atât de bine: povestim mult, vine pe furiș la mine să mâncăm burgeri și e extrem de protector cu mine, deși e fratele mai mic. E singurul din familie care îmi are mereu locația pe telefon, știu că mă pot baza pe el indiferent de situație și îi sunt cea mai recunoscătoare pentru că e mereu acolo pentru mine.”, a declarat Ianca Simion pentru Viva.

În cadrul interviului, Ianca a vorbit și despre lucrurile pe care consideră că le-a moștenit de la părinții săi, Răzvan Simion și Diana. Tânăra spune că, dincolo de asemănările fizice observate de cei din jur, a preluat de la fiecare dintre ei trăsături care au contribuit la formarea personalității sale.

„Da, mama mea e un suflet cu adevărat special. Mulți îmi spun că semăn cu ambii părinți, mai ales fizic, dar pe lângă aspectele fizice cred că am luat de la fiecare ce e mai bun: sensibilitatea și bunătatea, dragostea pentru frumos, poezia și jazz-ul, simțul umorului și dorința de a visa cât mai departe…”

Ce relație au fiica lui, Ianca, și fratele ei mai mic

Fiica prezentatorului a dezvăluit și care sunt cele mai importante lecții de viață primite din partea părinților. Potrivit acesteia, sfaturile oferite de mama și tatăl său au ajutat-o să privească diferit provocările și schimbările prin care a trecut de-a lungul timpului.

„Hmm… Părinții m-au sfătuit să-mi ascult mereu inima și să fac orice vreau în viața asta, atâta timp cât am intenții bune și o fac cu iubire și pasiune. Mi-au spus să înțeleg că nimic nu este permanent, să mă bucur de fiecare clipă, să fiu ancorată în prezent, să-mi dau timp și să fiu blândă cu mine. Și da, concluzia este că mama are mereu dreptate. (râde)”

Ianca a abordat și subiectul schimbărilor apărute în familie după ce părinții săi au decis să meargă pe drumuri separate și ulterior și-au refăcut viețile. Tânăra susține că nici ea, nici fratele său nu au simțit vreodată că au pierdut din dragostea părinților și că au fost mereu puși pe primul loc.

„Nu am simțit niciodată că a trebuit să împart dragostea lor cu altcineva. Părinții noștri ne-au prioritizat mereu și ne-au oferit toată iubirea și resursele necesare. Și ne-au explicat că locurile noastre în inimile lor nu se vor schimba niciodată. Eu consider că am o familie mai mare acum, din care fac parte și bunicii mei, care locuiesc la câteva străzi distanță de noi.”

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