Vica Blochina face „analiza” celor mai mediatizate personaje din showbiz: cifrele au arătat! Ce se întâmplă în cuplul Livia (ex Bordea) şi Spike: „Se ceartă mult. Ea vrea să fie…”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Vica Blochina analizează cele mai controversate relații din showbiz-ul românesc: Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, Alex Bodi și Ema Uta, Livia și Spike. Vedeta spune ce se va alege de fiecare cuplu în parte și care dintre ele are cele mai mari șanse să reziste pentru totdeauna, conform numerologiei.

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Vica Blochina povestește cum și-a descoperit pasiunea pentru numerologie și cum a ajuns să o transforme într-un business în toată regula. Deja are zeci de clienți care îi solicită ajutorul, iar cifrele, spune ea, i-au schimbat viața în totalitate. Vedeta ne spune cum să ne scriem corect dorințele pe foaie pentru a le vedea împlinite în timp record, vorbește despre data morții și analizează mai multe cupluri celebre din România. Printre acestea, și Livia (ex Bordea) și Spike.

Fosta soție a lui Cătălin Bordea și rapper-ul au ținut prima pagină a ziarelor când s-au afișat împreună, iar gurile rele păreau că nu le mai dau pace. Acum, Vica ne spune ce se va alege de realția lor, în ciuda răutăcioșilor.

”El este cifra 3, este guru. Este un om foarte deștept. Oamenii pe 3, 12, 21, 30 sunt oamenii care vin deja deștepți pe această lume. Sunt oameni care își văd interesul. Contează mult care e rezultatul pentru ei. Ea este 7, ea vrea să fie vedeta. Vrea să fie aplaudată, băgată în seamă.

Ei au karma la fel. Trec prin aceiași ani personali. Karma lor e să ajute oamenii, trebuie să ajute mereu. Karma e datoria cu care a venit ei pe lumea aceasta.

Pentru că Livia și Spike au karma la fel, au și aceleași interese. Ei se ceartă mult, iar dacă nu o fac acum, se vor certa în viitor. Se ceartă, se împacă. Este o uniune putenică. Dacă ei nu slujesc unul altuia, relația lor nu va ține”, spune Vica.

Iar asta nu e tot! Pe lângă Livia și Spike, Vica îi analizează și pe Alex Bodi, Ema Uta, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, din punct de vedere numerologic. În plus, vedeta ne spune în ce zile sunt născuți oamenii care vor face cei mai mulți bani și cine trebuie să facă sport zi de zi pentru a-și manifesta dorințele în mai puțin de două luni. Totul, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

