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17 ani de la moartea lui Michael Jackson! Ce impact a avut Regele muzicii pop asupra vedetelor din România. Claudia Pătrășcanu: „Leșinau pentru el!”

De: Loriana Dasoveanu 25/06/2026 | 18:07
17 ani de la moartea lui Michael Jackson! Ce impact a avut Regele muzicii pop asupra vedetelor din România. Claudia Pătrășcanu: Leșinau pentru el!
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La 17 ani de la moartea sa, Michael Jackson rămâne un reper esențial în muzica pop, care continuă să marcheze generații întregi de artiști și fani din întreaga lume. Considerat „Regele muzicii pop”, acesta a redefinit standardele industriei muzicale, iar videoclipurile sale și stilul inconfundabil l-au transformat într-un reper incontestabil chiar și la ani după moartea sa. Deși viața sa a fost marcată și de controverse, impactul artistic pe care Michael Jackson l-a avut asupra industriei muzicală continuă să depășească barierele timpului. Vedetele din România au vorbit pentru CANCAN.RO despre impactul pe care l-a avut artistul asupra carierei lor, dar unele ne-au dezvăluit și motivul pentru care au ales să nu discute despre asta. 

Influența lui Michael Jackson asupra industriei muzicale globale a fost covârșitoare, mulți considerându-l un adevărat inovator care a schimbat definitiv felul în care sunt concepute spectacolele, videoclipurile și imaginea unui artist. Cu toate acestea, unii dintre artiștii de la noi nu sunt fani înrăiți ai artistului, alții îl adoră. Noi am stat de vorbă cu artiștii de la noi care ne-au dezvăluit ce impact a avut Michael Jackson asupra carierei și personalității lor.

Vedetele fac dezvăluiri despre impactul pe care l-a avut Michael Jakson în cariera lor

Alina Pușcaș se declară un fan înrăit Michael Jackson și susține că unul dintre lucrurile care au fascinat-o la el este creativitatea lui și pasiunea pe care o punea în tot ceea ce făcea. Așa cum știm, prezentatoarea tv a cochetat și cu muzica, iar impactul artistului a fost foarte mare în ceea ce o privește, nu doar prin prisma carierei artistice, ci și prin felul în care acesta și-a construit identitatea.

„Da, am fost și sunt un mare fan Michael Jackson. Cred că face parte din categoria acelor artiști care au depășit granița muzicii și au devenit un fenomen cultural. M-a fascinat întotdeauna perfecționismul lui, atenția la detalii, felul în care transforma fiecare apariție într-o experiență completă, nu doar într-un simplu act artistic. Ca om creativ, m-a inspirat foarte mult curajul lui de a experimenta și de a-și construi un univers propriu, recognoscibil instant. Cred că orice persoană care lucrează într-un domeniu creativ poate învăța ceva din modul în care și-a construit identitatea și din standardele pe care și le-a impus”, a susținut Alina Pușcaș.

S-au împlinit 17 ani de la moartea lui Michael Jackson Sursa Foto: Hepta
S-au împlinit 17 ani de la moartea lui Michael Jackson Sursa Foto: Hepta.ro

De asemenea, frumoasa prezentatoare a susținut că a văzut filmul alături de cei trei copii ai săi, iar acum aceștia sunt curioși să-i descopere muzica artistului.

„Iar partea frumoasă este că pasiunea aceasta s-a transmis și copiilor mei. După ce am văzut împreună filmul despre Michael Jackson la cinema, au devenit și ei foarte curioși să descopere muzica lui. Acum îi surprind uneori fredonând piese pe care eu le ascult de ani de zile și mi se pare extraordinar că un artist poate conecta generații atât de diferite”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

Pe de cealaltă parte, Claudia Pătrășcanu susține că nu a fost niciodată un fan înrăit al artistului. Acest lucru i-a fost indus de tatăl său căruia nu-i plăcea ideea de a avea un idol, motiv pentru care i-a insuflat indirect artistei că ar trebui să își păstreze mereu echilibrul și să nu-și construiască modele de viață în jurul unor persoane publice, indiferent cât de mari sau influente ar fi acestea. Chiar și așa, Claudia spune că apreciază muzica lui și îi recunoaște valoarea.

„Nu eram vreo fană înrăită Michael Jackson, eu eram puștoaică atunci. Tatăl meu, când vedea la televizor că leșinau pentru el, nu suporta ideea asta. Murim pentru Dumnezeu, nu pentru artiști. Îmi zicea că nu vrea să mă vadă așa niciodată, ferească Dumnezeu! Și mi-a intrat chestia asta în minte, așa am fost crescută. Mi-a plăcut, e o legendă, toate generațiile știu de Michael Jackson și cred că toată viața vor ști de el. Îmi plăcea muzica lui, ascultam, doar că niciodată n-am fost o fană răită, nu am avut așa isterie după nimeni. Eu o iubesc pe Celine Dion”, a spus Claudia Pătrășcanu. 

Ce spune Claudia Pătrășcanu despre influența lui Michael Jackson în viața și în cariera sa artistică
Ce spune Claudia Pătrășcanu despre influența lui Michael Jackson în viața și în cariera sa artistică

În ceea ce privește noua peliculă lansată în cinematografe care arată prima parte a vieții artistului, artista spune că nu a apucat să vadă filmul în cinematografe, astfel că așteaptă să îl urmărească pe o platformă de streaming.

Nu am văzut nici filmul, am auzit că nepotul lui practic joacă în acest film. Și că e foarte talentat. Am vrut așa să nu mă îngrămădesc cu lumea, eu le aștept, am răbdare și le voi vedea pe o platformă de streaming. Copiii nu mi-au spus că își doresc să vădă filmul neapărat. Nu prea ascultăm Michael Jackson în casă, deci într-un fel e de înțeles, dar știu despre el, evident. Nu sunt fani mari ai lui, dar clar îi recunosc muzica. Este o emblemă a muzicii și ar fi putut face multe chiar și acum dacă ar fi trăit, era un artist adevărat, dar tata m-a educat așa, să-mi păstrez din energie și din iubire pentru Dumnezeu și pentru lucruri importante”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO

Amna: „Nu am avut o chimie, dar este o legendă care a schimbat industria muzicală”

Amna spune că ea nu a fost niciodată un fan înrăit al lui Michael Jackson și nu a mers la niciunul dintre concertele sale.

„Sinceră să fiu, nu m-a inspirat absolut deloc Michael. Atunci când a venit în România, știu că a venit de două ori când eram eu copil, nu am mers la niciunul dintre concertele lui. Pe mine m-a inspirat Tina Turner. În ceea ce-l privește pe Michael nu pot să spun că am avut sufletul deschis către el. Fiul meu nu are nici el nicio treabă cu Michael, deci la noi nu a fost cazul să fim fani înrăiți”, a spus Amna pentru CANCAN.RO

Totuși, artista recunoaște că odată cu trecerea timpului și cu evoluția sa profesională, a ajuns să îi înțeleagă și să îi aprecieze altfel muzica artistului, cu toate că, alții sunt idolii săi.

„Am fost la filmul cu Michael Jackson și pot să spun că am crezut că o să plâng foarte mult. Nu m-a impresionat nici măcar filmul. În schimb, odată ce am evoluat ca artist, pot să spun că îi ascult muzica altfel, îi înțeleg muzica altfel. Dar când era nebunia aia, toți colegii mei ascultau piesele lui, nu înțelegeam de ce. În schimb, în perioada aceea ascultam Tina Turner, Bonnie Tyler, sunt femei care pe mine m-au inspirat foarte tare, iar prin prisma melodiilor lor am făcut bani pentru prima oară pentru că am cântat piesele lor ca și cover-uri în cafenele, în baruri și la petreceri private„, a mai declarat artista. 

Michael Jackson a schimbat industria muzicală și și-a lăsat puternic amprenta asupra ei Sursa Foto: Hepta
Michael Jackson a schimbat industria muzicală și și-a lăsat puternic amprenta asupra ei Sursa Foto: Hepta.ro

Chiar și așa, Amna spune că impactul pe care l-a avut Michael Jackson asupra muzicii este și va fi unul covârșitor. Aceasta îi recunoaște statutul unic în industria muzicală și influența uriașă pe care acesta a avut-o la nivel global.

Cu Michael n-am avut așa o chimie, dar este o legendă care a schimbat foarte mult industria muzicală a lumii și nu cred că va mai exista vreodată un alt Michael Jackson. Încearcă oamenii să mai aducă influențe din muzica lui, să mai copieze din coregrafii, din imagine, din look, dar nu, Michael Jackson este și o să rămână o legendă și nu cred că va mai fi cineva ca el vreodată”, a concluzionat Amna. 

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