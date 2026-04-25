Abush îi dă lovitura finală Andreei Bostănică! Regina TikTok-ului și fostul iubit, întâlnire de gradul zero

Dacă aveați impresia că telenovela dintre Akbar Abdullaev (Abush) și Andreea Bostănică a ajuns la final, iată că veți fi surprinși. Afaceristul nu se lasă și face tot posibilul să aibă câștig de cauză în instanță, în fața fostei iubite. Vă reamintim că Abush a dat-o în judecată pe „Regina” TikTok-ului, într-un proces în care îi cerea înapoi împrumutul de 175.000 de dolari. A depus și o plângere penală împotriva ei și a mamei ei, Angela, iar acum, CANCAN.RO are declarații, în exclusivitate, de la consilierii juridici ai milionarului, care ne-au dezvăluit următoarea mișcare pe care acesta o plănuiește.

Andreea Bostănică nu mai are încotro! După ce a împrumutat o sumă de bani considerabilă de la Abush, care i-a fost și angajator (VEZI AICI DETALII DESPRE RELAȚIA LOR), a încercat să facă cei 175.000 de dolari „uitați”. Akbar Abdullaev nu a mai pierdut timpul și a acționat pe cale legală. La vremea respectivă, când Abush ne-a povestit, într-un interviu în exclusivitate națională, totul despre relația cu influencerița, dar Andreea a negat faptul că ar avea de plătit împrumutul cu pricina.

Însă milionarul ne-a pus la dispoziție și dovezile care atestau faptul că avea dreptate (MAI MULTE DETALII AICI). În speranța că lucrurile se vor așeza, cei doi vor avea primul termen de judecată pe data de 27 mai. În plus, sursele noastre spun că acestea nu sunt singurele probleme de ordin juridic pe care le are șatena.

Abush vrea să o „execute” pe Andreea Bostănică peste o lună

Avocații lui Abush spun că procesul cu pricina nu o vizează doar pe Andreea Bostănică, ci și pe persoanele fizice afiliate acesteia. Dar acesta nu este singurul proces dintre cei doi, însă deocamdată, nu s-au stabilit termenele de judecată.

Confirmăm existența unor proceduri judiciare în curs, care vizează atât entitatea juridică ELEGANCE BY ANDREEA BOSTANICA SRL, cât și persoane fizice afiliate acesteia. Într-un dosar civil având ca obiect un raport de împrumut, primul termen de judecată este stabilit pentru data de 27 mai 2026. În alte cauze civile aflate pe rol, termenele de judecată încă nu au fost stabilite. De asemenea, există și o procedură de natură penală aflată în curs, în cadrul căreia autoritățile competente urmează să analizeze și să stabilească situația de fapt, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege, au declarat reprezentanții legali ai lui Akbar Abdullaev (Abush), pentru CANCAN.RO.

Pe de altă parte, sursele noastre susțin faptul că Andreea Bostănică ar avea și alte probleme de natură legală, însă nu în România, ci în Moldova. Se pare că scandalurile de pe TikTok nu au rămas fără repercusiuni, iar șatena ar avea procese inclusiv cu Iuliana Beregoi și cu alte influencerițe din Moldova.

