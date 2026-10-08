Am aflat numele complet al „Prințesei” Bianca Ghiurcă. Care e prenumele „secret” pe care nu-l spune nimănui. A fost botezată după un celebru personaj de desene animate

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează unul dintre cuplurile care participă la Insula Iubirii, sezonul X. Cu cât se difuzează mai multe episoade, cu atât aflăm detalii importante despre concurenți. De această dată, am aflat numele complet al „Prințesei”.

În cadrul emisiunii, concurenta este prezentată simplu: Bianca Ghiurcă ori „Prințesa”. Puțini știu, însă, că șatena are un prenume secret pe care nu l-a prea folosit. Detaliul apare într-un registru oficial publicat de Regiunea Lazio, Italia, în februarie 2021. Acolo, numele complet al partenerei Prințului Marco este expus fără perdea, indiferent dacă Bianca își dorește sau nu. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Care e prenumele secret al „Prințesei” Bianca Ghiurcă

Bianca Ghiurcă nu a vorbit niciodată despre cel de-al doilea prenume al său. Cu toate acestea, în registrul oficial publicat de Regiunea Lazio din Italia apare numele său complet. Registrul conține o listă cu cererile/dosarele primite de autorități pentru finanțare prin programul public „Fondo Futuro – Liquidità Sisma”.

Concurenta de la Insula Iubirii este și ea în tabel, astfel aflăm că o cheamă și Marina, nume inspirat probabil din celebrul serial de desene animate „Mica Sirenă”.

Ce scrie presa italiană despre Prințul Marco

Ies la iveală detalii neștiute și despre Prințul Marco. Concurentul a avut un trecut sportiv impresionant în România. Marco Dăscăliuc a fost înregistrat la Clubul Metrorex și a obținut rezultate importante la acea vreme. El a participat la Campionatul Național de Wushu, la categoria de 65 de kilograme, iar în final a reușit să ocupe locul întâi. Totuși, un alt detaliu interesant vine tocmai din Italia. Din arhivele sportive, aflăm că în data de 5 martie 2011, AS Gladiators Roma publica programul unei gale de sporturi de contact care urma să aibă loc pe 6 martie 2011, la Stazione Birra, în zona Morena din Roma.

În cadrul evenimentului urmau să aibă loc mai multe confruntări, precum K1, kickboxing, boxe competition și meciuri dedicate sportivilor profesioniști. Marco Dăscăliuc a participat și el, întâlnindu-se cu Pezzano Carmine într-un meci de kickboxing. Așadar, nu doar în țara noastră a făcut performanță înainte de participarea la Insula Iubirii.

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