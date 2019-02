Analizele toxicologice îl înfundă… Firicel din ”Las Fierbinți” s-a drogat cu cocaină!

Actorul Cuzin Toma, interpretul lui „Firicel”, unul dintre cele cel mai iubite personaje din „Las Fierbinți”, a „sărbătorit”, cu câteva zile în urmă, într-un fel mai aparte cei șapte ani de când a început celebrul serial de la PRO TV: a fost audiat la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) într-un caz de conducere a unui vehicul sub influența unor substanțe interzise. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a aflat că vestitul actor riscă să fie condamnat la închisoare cu executare în condițiile în care a condus și cu permisul reținut. În plus, a mai fost prins cu droguri și în trecut, însă DIICOT-ul a renunțat, atunci, la urmărirea penală. (CITEȘTE ȘI: DUPĂ SCANDALUL DROGURILOR, “FIRICEL” DIN “LAS FIERBINŢI” ARE DIN NOU PROBLEME CU LEGEA)

Vin vremuri grele pentru unul dintre cei mai iubiți actori din România: rebelul Cuzin Toma. Deși vedeta susținea, în urmă cu câteva zile, când a ieșit de la DIICOT, că „Totul este OK!”, de fapt în dosarul său stă scris negru pe alb: „A fost testat cu aparatul DRUG TEST 5000, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină”.

„Firicel” nu a recunoscut faptele

Pe 20 februarie 2019, Cuzin Toma a trebuit să se prezinte la DIICOT pentru a lămuri „problema" din toamna anului trecut, când a fost prins sub influența substanțelor psihoactive și cu permisul suspendat. Totuși, se vehicula în anumite medii fie că actorul nu a consumat nimic, fie că ar fi fumat doar un joint de canabis (marijuana), care, deși este interzis în România, nu este atât de periculos cum e cocaina. Deși actorul a declarat, la vremea respectivă, pentru România TV, că nu este nimic adevărat din cele ce au „transpirat" în presă, se are acum dovada că actorul din Las Fierbinți a fost depistat cu cocaină.

Ce scrie la dosar

Iată ce scrie într-o pagină din dosarul făcut de Poliție, pe care am primit-o la redacție: „La data de xx.xx. 2018, ora 13.05, agenți de siguranță publică din cadrul Secției 11 Poliție BOP, l-au depistat în trafic pe numitul TOMA CUZIN, în timp ce conducea din direcția Strada Morilor către Strada Călugăreni, autoturismul marca xxxxx de culoare negru, având numerele de înmatriculare Bxxxxxx având permisul de conducere reținut.

Având în vedere că numitul Toma Cuzin a mai fost depistat în trecut ca și consumator de substanțe interzise, a fost condus la sediul BPR și testat cu aparatul DRUG TEST 5000, ora 16.14, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, aspect consemnat în registrul special destinat nr. xxx/xx.xx.2018 la poziția xx.

Numitul Cuzin Toma a fost dus ulterior și la INML, unde i-au fost recoltate probe biologice, cu cererea de analiză xxxxxxx.xx.2018. Cel în cauză a fost condus la Sediul Secției 11 Poliție pentru continuarea cercetărilor și predat grupei operative din cadrul Secției 11 Poliție. Cercetările sunt continuate cu cel în cauză în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere cu permisul reținut, faptă prev. și ped. de articolul 336 alin. 2 din Codul Penal și consum de substanțe psihoactive, faptă prev. si ped. de Legea 1432/2000.

„Dacă își toarnă dealer-ul, scapă mai ușor”

Surse din Poliție au declarat că actorul a fost chemat la DIICOT pentru a i se aduce la cunoștință învinuirea, dar și pentru a fi întrebat de unde provine substanța respectivă, adică cine este dealer-ul lui.

„Dacă a fost chemat la DIICOT, înseamnă și trebuie să recunoască fapta. Și i se va aduce la cunoștință pentru ce are dosarul. Sunt două fapte, iar el poate recunoaște în fața procurorului și va primi o reducere de 1/3, dar nu știu cât va dura procesul. S-a făcut dosar penal și probabil că a fost înaintat la parchet. Dacă recunoaște că este pentru consum propriu și dă detalii despre dealer-ul lui, el poate primi o pedeapsă mult mai ușoară. Ca să nu ajungi la pușcarie, spui tot! Deși el este VIP, nu se mai bagă acum nimeni să îi scape pielea. În plus, de data asta era la volan și nu avea permis”, ne-au spus sursele citate.

În orice caz, potrivit acelorași surse, Firicel are două dosare: unul de „conducere cu permisul suspendat” și unul de „depistat drogat”. Cunoscutul actor riscă însă, de această dată, să fie condamnat la închisoare cu executare, din cauza antecedentelor.

În noiembrie 2017, DIICOT a renunțat la urmărirea penală într-un dosar în care actorul era acuzat de deținere de droguri. Ceea ce, din cauza recidivei, este aproape exclus să se întâmple din nou. Dimpotrivă, de data aceasta, actorul riscă o condamnare cu executare, considerându-se că reprezintă pericol social, ca recidivist.

„Poate fi concediat de la PRO TV”

Chiar dacă lucrurile par clare din punctul de vedere al Poliției, actorul a negat mereu faptele. Explicația pentru care el nu recunoaște nimic vine de la o sursă din PRO TV, care ne-a spus: „Nu avea cum să recunoască. Ar fi însemnat să fie concediat imediat din serialul «Las Fierbinți» și de pe unde mai lucrează el, la Teatrul Mic. O ține și el așa cât poate, ori poate speră într-un miracol”.

Alt actor rebel, Vladimir Drăghia, a primit închisoare cu suspendare

Acest caz seamănă un pic cu cel al lui Vladimir Draghia, un alt actor român „rebel”, care, în 2016 a fost prins beat la Constanța, la volanul mașinii sale. După doi ani de procese, în decembrie 2018, actorul, renumit pentru participările sale la numeroase show-uri TV, a primit și pedeapsa: „Condamnă pe inculpatul Drăghia Vladimir Roland la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Stabilește un termen de supraveghere de doi ani”.

Cum însă infracțiunile pentru care se pare că este anchetat Cuzin Toma sunt ceva mai grave, putem anticipa că și pedeapsă ar putea fi mai aspră.

Viața lui Cuzin bate filmul

Ironia sorții face ca viața lui Cuzin Toma să fie plină de controverse care mai de care mai răsunătoare – conflicte diverse, droguri, evacuat cu Poliția din sediul Credidam, datorii neplătite la întreținere, executat de bancă etc -, și este destul de asemănătoare cu rolurile sale din filme.

Ca un paradox, unul dintre cei doi frați ai lui Cuzin este jandarm, iar actorul a fost cooptat într-o reclamă pentru Jandarmeria Română.

Cuzin Toma a jucat în mai multe filme și seriale precum: Aferim, Comoara, Moromeții 2, În pronunțare, Cele ce plutesc, București non stop, Câinele Japonez, Apele tac, Vaca finlandeză, Dispozitiv 0068, Ursul, Despre oameni și melci, Domnișoara Christina, Supraviețuitorul, Francesca, Nașa, Tertium non datur, Sinucide-mă, Fabulosul destin al lui Cuzin Toma și, evident, Las Fierbinți.

Cocaina poate cauza moartea

Cocaina este un drog periculos și creează dependență, potrivit specialiștilor. Folosită în cantități mici, îl face pe consumator să se simtă euforic, plin de energie, vorbăreț și cu simțurile ascuțite (văz, auz, atingeri). Consumatorii înrăiți de cocaină pot suferi de ”psihoza cocainei”, cu efecte cum ar fi paranoia, confuzie, depresie, halucinații.

Persoanele dependente de cocaină își pot pierde simțul rațiunii (nu se mai poate discuta cu ei), devin violente, au senzația că au gândaci sub piele, suferă de tremurături, vertijuri, contracții musculare. Abuzul de cocaină poate provoca dureri de cap și grețuri. Cocaina scade apetitul, de aceea consumatorii cronici se expun și riscului malnutriției. În plus, pot apărea atacuri de cord și accidente vasculare, ce pot cauza moartea imediată. Nume de stradă: coke, crack, C, okey dokey, nose, charlie, nose candy, big C, blow, marching powder, snow, white lady, toot, ceci, candi, star dust. (VEZI MAI MULTE AICI) (R.T.)